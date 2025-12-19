 Policija perima Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą

Policija perima Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą

2025-12-19 08:50
Saulius Jakučionis (BNS)

Policijos pareigūnai perima Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą, BNS patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Galiu patvirtinti, kad S. Cichanouskajos apsaugą perima policija“, – BNS sakė R. Matonis.

Pasak jo, tai įvyks „šiomis dienomis“. Iki šiol baltarusę saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba.

BNS rašė, kad apie ketinimą sumažinti S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį paskelbta spalį.

Specialistai anksčiau svarstė, kad apsaugos pokyčiai reiškia, jog S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė netenka asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.

R. Matonis sakė, kad konkretus jos apsaugos režimas nebus viešinamas.

Palaikantieji sprendimą teigė, kad S. Cichanouskajos apsaugos lygio pakeitimas susijęs su mažesnėmis jai kylančiomis grėsmėmis ir su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiesiems, kad 2020 metais į Lietuvą po Baltarusijos prezidento rinkimų atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.

Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad pakeitus apsaugos lygį S. Cichanouskaja persikeltų gyventi ir dirbti į Lenkiją.

Diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas Dzianisas Kučinskis tada sakė, kad vis dar laukiama galutinio sprendimo dėl apsaugos Lietuvoje.

Tuo metu pati S. Cichanouskaja šią savaitę teigė besideranti su Lietuva dėl apsaugos organizavimo ir pabrėžė nenorinti palikti Lietuvos.

Šiame straipsnyje:
Sviatlana Cichanouskaja
policija
apsauga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nesuprantu
Kiek dar ilgai šita padugnė ,tėvynės išdavikė su savo tuo diedu kalėjimo kamščiu ,Minsko valgyklos kotletų kepėja cikanovienė bus išlaikoma iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų, kada bus kaip kalė išvyta iš Lietuvos ??????
2
-1
aha, supratau
„Kritikai įtaria“??? O aš įtariu tuos kritikus, kad jie švaisto valstybės pinigus.
3
0
jovita
grust sia lupata su visa banda is lietuvos
2
0
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų