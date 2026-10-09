Budrys: Arktis tampa vis svarbesne geopolitinės konkurencijos erdve

Ministro teigimu, Arkties ateitis tampa vis svarbesniu Europos saugumo darbotvarkės klausimu.
„Arktis šiandien tampa vis svarbesne geopolitinės konkurencijos erdve. Besikeičiančios klimato sąlygos atveria naujus laivybos maršrutus, didina prieigą prie gamtos išteklių ir stiprina regiono strateginę reikšmę pasaulio valstybėms. Šie procesai daro tiesioginę įtaką Europos saugumo architektūrai ir Baltijos jūros regionui. Mus su Arktimi sieja bendri saugumo iššūkiai. Lietuva yra suinteresuota, kad Arktis išliktų stabilumo, tarptautinės teisės ir atsakingo valstybių bendradarbiavimo erdve”,– pranešime cituojamas sakė K. Budrys.
Pasak K. Budrio, Lietuvai svarbu stiprinti ekspertines žinias apie šį regioną ir aktyviai dalyvauti diskusijose su NATO ir Europos Sąjungos (ES) partneriais dėl Arkties ateities.
Ministras pažymėjo, kad glaudus tyrėjų ir diplomatų bendradarbiavimas mokslo diplomatijos kontekste padeda geriau suprasti Arktyje vykstančius procesus ir jų poveikį mūsų regionui.
K. Budrys taip pat pabrėžė, jog formuojamose prioritetinėse mokslo diplomatijos kryptyse Arkties tyrimai ir Klaipėdos universiteto sukaupta patirtis turi būti vertinami kaip itin svarbi Lietuvos bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis sritis, galinti reikšmingai prisidėti prie Lietuvos interesų įgyvendinimo regione.
Kaip pranešė URM, susitikimas vyko Lietuvos burlaivyje „Brabander“, kuris naudojamas studentų praktikai, mokslinėms ekspedicijoms ir Lietuvos jūrinės kultūros puoselėjimui.
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