„Bolt“ programėlėje – naujovė: ar tai išspręs problemą?

„Deja, vis dar tikrai daug problemų moterims su saugumu, ypač naktį, norint grįžti namo“, – tikino moteris.
Ir taip sako dažna. Pasigirstant istorijų apie pavežėjų priekabiavimą, moterys jaučiasi nesaugiai.
„Lietuvoje kas trečia moteris nukenčia nuo smurto fizinio arba seksualinio ir, deja, statistika rodo, kad didžioji dalis smurtautojų yra būtent vyrai, tai pavežėjų tarpe tokių irgi yra“, – aiškino „Ribologijos“ bendrakūrė Rugilė Butkevičiūtė.
Daliai moterų su nepažįstamu vyru baisu važiuoti ir dieną, o kad bijo važiuoti naktį, sako kone kiekviena.
„Ar, tarkime, grįžtant iš kokio naktinio klubo, būnant ne visai blaivioje būsenoje, baimė dar didesnė, kad gali nutikti kažkas“, – teigė moteris.
„Dažniausiai būna vyrai, bet prie moters jausčiausi saugiau“, – antrino kita.
Situaciją bandoma taisyti. Trijuose didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – pavėžėjimo platforma „Bolt“ sukūrė naują galimybę išsikviesti vairuotoją moterį. Tikimasi, kad dėl to ramiau bus ir moterims vairuotojoms, ir moterims keleivėms.
„Kartais, kai tamsesnis paros metas ar kitos aplinkybės, zonos kokios nors, tuomet saugiau jaustųsi, kai moteris veža moterį“, – tikino „Bolt“ pavėžėjimo paslaugų operacijų vadovas Laimonas Jakštys.
Vyrams iškviesti vairuotoją moterį nepavyks.
„Moteris, norėdama išsikviesti, užsisakyti paslaugą, pirmiausia turi patvirtinti savo asmenybę. Turi pasidaryti asmenukę, įkelti savo asmens tapatybės dokumentą“, – aiškino L. Jakštys.
Pavėžėjimo programėlėje jau veikia SOS mygtukas, būvimo vietos pasidalinimo su kitu žmogumi funkcija, o dabar – kategorija „Moteris veža moterį“. Vakarų šalyse tokia paslauga jau veikia kuris laikas. Smurto prevencijos aktyvistė R. Butkevičiūtė džiaugiasi, kad pagaliau atsirado ir pas mus, nors pabrėžia, kad tai visiškai priekabiavimo problemos neišspręs.
„Visgi tai neišsprendžia šakninės problemos, kad reikia ne tik moterų vairuotojų paslaugos, bet apmokymo visiems pavėžėjams, kad nenaudotų priekabiavimo, nenaudotų smurto“, – kalbėjo R. Butkevičiūtė.
Pavežėjų platformos valdytojai su konkrečiais vairuotojais kalbasi po to, kai gauna keleivių skundų dėl jų elgesio.
„Komunikuojame su vairuotojais, kaip jiems padėti tvarkytis ar elgtis vienoje ar kitoje situacijoje – ar tai saugumas, ar tai kokybiniai klausimai, ar tiesiog paprastas, elementarus bendravimo klausimas“, – sakė „Bolt“ pavėžėjimo paslaugų operacijų vadovas.
„Ypač, kai dabar „Bolt“ dirba kitataučių, sakyčiau, labai daug vairuotojų, kurie, esu girdėjusi, kartais priekabiauja prie moterų“, – pasakojo moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Nors, anot organizacijos prieš smurtą įkūrėjos, priekabiauja ne tik užsieniečiai. O priekabiavimas – tai ne tik lietimas, dažnai ir žodinis.
„Man taip yra buvę pačiai ne kartą, kai atsisėdi į mašiną ir tau sako: kokie skanūs kvepalai, klausia, kur važiuojate taip pasipuošusi, o gal vyras namie laukia? Įvairūs seksistinio pobūdžio komentarai, flirtavimas“, – tikino „Ribologijos“ bendraįkūrėja.
Dalis vyrų internete pasipiktino, kad dėl to, jog negalės specialiai išsikviesti moterų pavėžėjų, jie bus diskriminuojami.
