2026-01-05 17:12
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Iškritus itin gausiam sniegui, ypač vakarų Lietuvoje, eismo sąlygos yra sudėtingos.

Praėjusiais metais per eismo įvykius Klaipėdoje sužeistas 101 vaikas / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Klaipėdos pareigūnai prašo vairuotojų būti atidiems kelyje, rinkitis saugų važiavimo greitį ir visada pasirūpinti vežamų vaikų saugumu – vaikai automobiliuose turi būti vežami specialiose kėdutėse, prisegti diržais, o atsegti juos galima tik transporto priemonei visiškai sustojus.

2025 m. Klaipėdos apskrities keliuose užfiksuoti 357 įskaitiniai eismo įvykiai, per kuriuos sužeista 417, žuvo – dešimt žmonių. Deja, bet sužeistas net 101 vaikas, daugiausia (32) iš jų buvo automobilių keleiviai.

Klaipėdos mieste per 2025 m. fiksuoti 132 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos sužeisti 134, žuvo – trys žmonės. Tarp sužeistųjų buvo 37 vaikai.

Policijos pareigūnai nuolat tikrina, ar vaikai automobiliuose vežami saugiai, tačiau pirmiausia savo vaikų saugumu turite pasirūpinti patys tėvai.

