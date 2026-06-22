 Birželio 22-oji – vasaros saulėgrįža ir ilgiausia metų diena

Birželio 22-oji – vasaros saulėgrįža ir ilgiausia metų diena

2026-06-22 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 22-ąją minima vasaros saulėgrįža – astronominis reiškinys, kai Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose. Tuo metu Saulė pakyla į aukščiausią tašką virš horizonto, o dienos šviesos trukmė pasiekia savo maksimumą. Nuo šios datos dienos pamažu ima trumpėti, nors vasara dar tik įsibėgėja.

<span>Birželio 22-oji – vasaros saulėgrįža ir ilgiausia metų diena</span>
Birželio 22-oji – vasaros saulėgrįža ir ilgiausia metų diena / DI sugeneruota nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Vasaros saulėgrįža nuo seno buvo viena svarbiausių gamtos ciklo švenčių daugelyje pasaulio kultūrų. Žmonės stebėdavo Saulės judėjimą ir šią dieną laikė ypatingu gamtos virsmo momentu. Lietuvoje saulėgrįža glaudžiai susijusi su Rasų švente – sena baltų tradicija, menančia pagoniškus laikus.

Mūsų protėviai tikėjo, kad saulėgrįžos metu gamta turi ypatingų galių. Buvo renkamos vaistažolės, pinami vainikai, kūrenami laužai ir atliekamos įvairios apeigos, skirtos derlingumui, sveikatai bei sėkmei užtikrinti. Tikėta, kad šiuo laikotarpiu surinkti augalai turi stipresnių gydomųjų savybių.

Atėjus krikščionybei, daugelis senųjų papročių susiliejo su Joninių švente, minima birželio 24-ąją. Tačiau ir šiandien Rasos bei saulėgrįžos tradicijos tebėra gyvos – įvairiose Lietuvos vietose organizuojami renginiai, folkloro vakarai, vainikų plukdymas ir saulės palydėjimo apeigos.

Astronominiu požiūriu vasaros saulėgrįža žymi kalendorinės vasaros vidurį. Tai metas, kai gamta pasiekia didžiausią vešlumą, o žmonės gali mėgautis ilgiausiais vakarais ir trumpiausiomis naktimis per visus metus.

Vasaros saulėgrįža primena glaudų žmogaus ryšį su gamta, metų laikų kaita ir senosiomis tradicijomis, kurios Lietuvoje išliko iki šių dienų.

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