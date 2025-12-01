„Linava“ ragina vežėjus teikti informaciją

Pasak asociacijos, šiuo metu viešai naudojami duomenys apie Baltarusijoje sulaikytas transporto priemones ne visada atspindi realų situacijos mastą, todėl itin svarbu turėti vieningą ir pačių vežėjų patvirtintą informaciją.
„Šiandien susiduriame su skirtingais skaičiais ir interpretacijomis. Mums svarbu turėti aiškią, pačių įmonių patvirtintą informaciją, kad galėtume objektyviai įvertinti situacijos mastą ir ginti Lietuvos vežėjų interesus“, – pranešime sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Šie duomenys taip pat yra būtini galimiems teisiniams veiksmams – tik juos pateikus atsiranda reali galimybė svarstyti ieškinius dėl kompensacijos“, – teigė jis.
„Linava“ prisidėti kviečia visas vežėjų įmones, nepriklausomai nuo jų narystės asociacijoje.
Lietuvos muitinė skelbė, jog Baltarusijos pasienyje šiuo metu įstrigę iki 200 transporto priemonių su lietuviškais numeriais, tuo metu „Linava“ skelbė, kad pasienyje yra įstrigę apie 4 tūkst. Lietuvoje registruotų transporto priemonių.
Organizacija teigė per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) siekianti iš Baltarusijos muitinės gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius.
Ragindami Vyriausybę imtis skubių veiksmų ir susigrąžinti vilkikus iš Baltarusijos, praėjusią savaitę „Linava“ ir kiti vežėjai susibūrė į protestą Vilniuje.
Krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė palio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
