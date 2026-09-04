Advokatas įspėja dėl kuprinių tikrinimo mokyklose

– Kas ir kaip turėtų mokykloje supažindinti su nauja tvarka?
– Kas ir kaip? Čia labai geras klausimas, nes iš tikrųjų šios tvarkos dar nėra. Buvo padaryti Švietimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos švietimo, mokslo ir sporto ministras kartu su sveikatos apsaugos ministru bei vidaus reikalų ministru turi priimti atskirą tvarką. Bet šios tvarkos dar nėra, nors ši įstatymo nuostata įsigaliojo nuo rugsėjo 1 dienos. Matyt, artimiausiomis savaitėmis ta tvarka pasirodys.
Kad ir kokia ji būtų, vis tiek palies gana jautrius dalykus, tokius kaip vaiko ar mokinio teisė į privatų gyvenimą. Ši teisė yra fundamentali, prigimtinė ir mokykla negali jos apriboti.
Apskritai tai realiai net ne mokyklos reikalas – ne mokyklos turi tikrinti vaikų kuprines, ar ten yra psichotropinių medžiagų, ar nėra. Gal pasakysiu gana kategoriškai, bet toje tvarkoje neturėtų būti tokių dalykų kaip prevencinis mokinių tikrinimas.
Ateina mokiniai į mokyklą: „Parodykite kuprines, ką ten turite? Nieko neturite? Tada gerai.“ To negali būti, nes tai susiję su vaiko, mokinio teise į privatumą, asmeninį gyvenimą ir asmeninę erdvę. Mokyklos neturėtų taip elgtis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokiais atvejais vis dėlto būtų galima tikrinti mokinių kuprines?
– Jeigu kiltų pagrįstas įtarimas, kad vaikas atsineša psichotropinių medžiagų ar narkotikų, tada mokyklos darbuotojai galėtų vaiko paklausti, ar jis sutiktų parodyti kuprinę. Bet kuriuo atveju reikėtų gauti vaiko sutikimą.
Ar yra išankstinis tėvų ar vaiko sutikimas, nėra taip svarbu, nes tai vis tiek yra jo asmeninė teisė ir niekas negali jos riboti. Net ir tuo atveju, jeigu pats vaikas anksčiau ar tėvai būtų davę sutikimą, kad jo daiktai būtų tikrinami.
Manau, kad būtų teisinga šį dalyką palikti tiems asmenims, kurie tai turi daryti, – policijai. Jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad vaikas turi nelegalių medžiagų, už kurias gresia baudžiamoji atsakomybė, kuri, beje, galima nuo 16 metų, tada jau reikia kviesti policiją. Ji taiko savo priemones ir imasi veiksmų, būtinų toms aplinkybėms ištirti.
– Kokiais atvejais būtų kviečiama policija? Ar tada, kai mokytojai tiesiog įtaria, kad moksleivio kuprinėje gali būti kažkas nelegalaus?
– Manau, kad šioje vietoje turi būti pagrįstas įtarimas. Vien įtarimo neužtenka. Turi būti kitų mokinių pranešimų, darbuotojai arba personalas turi matyti, kad vaikas kažką išsiima, ir tai turi pagrįstai kelti įtarimą, kad tai yra nelegalus daiktas – milteliai, kristalai ar dar kas nors.
Tik tada būtų pagrindas su vaiku kalbėtis ir, esant reikalui, kviesti policiją.
– Bet užsiminėte, kad nauja tvarka mokyklose turėtų atsirasti po kelių savaičių. Ar moksleiviai bus supažindinti su tuo, kad jų kuprinės gali būti tikrinamos?
– Vėlgi kokia bus tvarka, koks bus jos turinys, mes nežinome. Dar 2025 metais vieno iš departamentų buvo priimta tvarka, kuri gali būti pavyzdinė, bet nemanau, kad ministerija nueis iki tokio kraštutinio lygio, kad nustatytų tvarką, pagal kurią mokyklos turėtų tikrinti vaikų kuprines be pačių vaikų sutikimo.
– Bet jeigu mokykloje būtų tokia tvarka: mes vykdome įstatymo pataisą, tikriname kuprines, o moksleivis sako: „Aš nesutinku rodyti. Aš tikrai neatidarysiu savo kuprinės arba rankinės, nes kodėl turėčiau?“ Mokykla atsako, kad tokia yra tvarka. Ar vaikas gali atsisakyti ir neleisti tikrinti?
– Mano vertinimu, vaikai gali atsisakyti, nes negalima vykdyti neteisėtų nurodymų. Jeigu tokia tvarka būtų, tai dar nereiškia, kad ji yra teisėta.
Tokiu atveju ji prieštarautų ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijai, ir Europos žmogaus teisių konvencijai, galų gale – mūsų Konstitucijos 22 straipsniui. Yra daug svarbesnių įstatymų, kurie sako, kad be įstatymo negalima riboti pamatinių konstitucinių teisių ar vertybių.
Tai, kad įstatymas duoda nuorodą į kažkokią trijų ministrų tvarką, nereiškia, kad tokia tvarka būtų legitimi, jeigu joje būtų numatytas įstatymo lygio ribojimas.
– Gal tai gali būti tik rekomendacija? Pavyzdžiui, ministrai rekomenduoja tikrinti kuprines.
– Vėlgi...
– Ir mokyklos sako: mes laikomės rekomendacijų ir tikriname. Ar tai realu?
– Mūsų valstybėje daug stebuklų gali įvykti. Šioje vietoje kaip teisininkas ir advokatas turiu pasakyti, kad tokia rekomendacija būtų neteisėta.
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