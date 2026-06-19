Prezidentas: į šalį atvyksianti JAV karių rotacija gali būti ir didesnė, nei buvo iki šiol

Šalies vadovas pabrėžia, kad daugiau detalių šiuo klausimu paaiškės netrukus.
„Pagal informaciją, kurią gauname iš Vašingtono, sprendimas dėl JAV karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis, nei buvo iki šiol. Šiuo metu sprendimas yra galutinėje priėmimo stadijoje ir detales galėsime paskelbti netrukus“, – šalies vadovo poziciją BNS perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje.
Visa tai reiškia, kad JAV karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai.
Ketvirtadienį duodamas interviu „Bloomberg“ televizijai, G. Nausėda teigė, kad daugiau aiškumo dėl JAV karių bus artimiausiomis savaitėmis.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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