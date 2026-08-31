Žiniasklaida: prieš tapdama VRK nare Matjošaitytė teikė konsultacijas „Nemuno aušrai“

Portalo žiniomis, netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino.
Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, L. Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą.
„Informacija, susijusi su profesine veikla, atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kadangi jos atskleidimas, rinkimas bei naudojimas prieštarauja įstatymui, todėl komentuoti negaliu“, – nurodė ji „Delfi“.
Kartu ji pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos, kaip nepriklausomos VRK narės, veiksmus ar sprendimų laisvę.
„Kaip nepriklausoma komisijos narė sprendimus priimu savarankiškai. Niekas neturi teisės daryti spaudimo, teikti privalomų nurodymų ar įsakymų dėl mano balsavimo“, – pabrėžė L. Matjošaitytė.
Savo ruožtu „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius portalui sakė informacijos, ar partija mokėjo L. Matjošaitytei neturintis.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites posėdžiavusi VRK konstatavo, kad 2024 m. Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ finansavo 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį – partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
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