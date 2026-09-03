VRK spręs, ar Paluckas šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą

Komisijos tyrimų grupė siūlo konstatuoti, kad G. Paluckas minėto pažeidimo nepadarė.
VRK taip pat siūloma konstatuoti, jog politikas 2024 metais nebuvo asmuo, kuriam būtų taikomas pasyviosios rinkimų teisės ribojimas dėl nebaigtos atlikti bausmės, bei kad nėra pagrindo teigti, jog G. Paluckas anketoje pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją.
Tyrimas gegužę buvo pradėtas po opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos kreipimosi.
Jame konservatoriai teigė, kad G. Paluckas anketoje pateikė žinomai neteisingą informaciją apie bausmės atlikimą, bei VRK prašė nustatyti, ar tai laikytina šiurkščiu pažeidimu, kurį padarius Seimas galėtų spręsti dėl parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo.
Praėjusių metų vasarą „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ paskelbė, kad atlyginti priteistą 16,5 tūkst. eurų žalą sostinės savivaldybei vadinamojoje žiurkių byloje G. Paluckas baigė tik pernai liepą, pervedęs likusius 4,9 tūkst. eurų.
Pats politikas su savivaldybe buvo sutaręs tą padaryti iki 2015-ųjų pabaigos. Tuomet dar premjero pareigas ėjęs politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 metais konstatavo, kad G. Paluckas piktnaudžiavo tarnyba, nes būdamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi protegavo graužikų naikinimo paslaugas teikusią savivaldybės įmonę.
Už tai jam skirtas lygtinis laisvės atėmimas dvejiems metams ir priteista 16,5 tūkst. eurų žalos atlyginimo pagal Vilniaus savivaldybės civilinį ieškinį.
Po pasirodžiusios informacijos apie neatlygintą žalą, teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo verslo ir visuomenei keliant klausimus dėl jo dalyvavimo įmonių veikloje, ryšių su tam tikrais verslininkais, G. Paluckas pernai liepą pasitraukė iš premjero pareigų.
Kaip rašė BNS, praėjusiais metais konservatoriai nesėkmingai bandė inicijuoti buvusiam premjerui apkaltą dėl to, kad eidamas Seimo nario ir ministro pirmininko pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.
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