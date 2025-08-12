„Valstiečių“ lyderis laukia oficialaus kvietimo iš socialdemokratų

„Jeigu kreipimąsi jau konkretų gausim, o tokį norą tikrai Sinkevičius išsakė, tai laukiam kažkokio konkretumo. Tai tikėtina, kad susitiksim ir kalbėsimės“, – BNS antradienį sakė A. Veryga.
„Apie ką tas kalbėjimasis bus, aš nežinau dar, negaliu pasakyt. Ne nuo mūsų jisai priklauso. Ar čia bus kalbama apie valdančiąją daugumą, ar apie kažkokius kitokius palaikymus“, – pridūrė jis.
Kiek anksčiau antradienį laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė norintis bendrą darbą koalicijoje aptarti ir su A. Verygos vadovaujama partija, tačiau pabrėžė, kad sprendimą dėl to priims socdemų derybinė grupė.
„Mums turinys, aišku, kad yra labai svarbus ir sprendžiant, priimant sprendimus dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo kažkur. Čia yra pirminis klausimas“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis.
Anksčiau LVŽS vicepirmininkas Dainius Gaižauskas BNS sakė nematantis galimybės dirbti koalicijoje su socialdemokratais.
Tuo metu A. Veryga sako, kad dėl dalyvavimo koalicijoje spręstų visa partija.
„Dainius, aišku, savo nuomonę pasakė, tačiau bet kokiu atveju, jeigu būtų kvietimas, tai tokį sprendimą priiminėtų ne vienas žmogus, ne pirmininkas, net ir ne valdyba. Tai būtų aptariama ir taryboje tada“, – kalbėjo politikas.
Jis teigė, kad sprendimui priimti „nėra tokios labai didelės skubos“. Kita vertus, A. Veryga sakė suprantantis, jog „premjero kandidatūrai yra tam tikri sudėlioti terminai“.
„Bet šiaip tikrai čia nereikėtų labai skubėt stačia galva. Sulauksim mes kvietimo, pamatysim, apie ką jisai yra, apie ką pokalbis, o tada spręsim. Partiečiai spręsim visi“, – teigė LVŽS pirmininkas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratai pirmiausia dėl tolesnio darbo koalicijoje konsultuojasi su dabartiniais partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji koalicija, kurią demokratai laiko nebegaliojančia, o socdemai nuo jos siekia atsispirti, šiuo metu parlamente turi 86 balsus. LSDP yra didžiausia Seimo frakcija su 52 mandatais, 19 narių turi „Nemuno aušra“, o 15 – demokratai.
Pokyčiai Vyriausybėje atsistatydinus Gintauto Palucko kabinetui atvėrė kelią partijoms iš naujo derėtis dėl postų, priklausančių pagal valdančiosios koalicijos sutartį, nes prezidentas Gitanas Nausėda turės skirti naują Ministrų kabinetą.
Socialdemokratai kandidate į premjeres yra nominavę socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę, ji trečiadienį antrąkart susitiks su G. Nausėda.
