LSDP „valstiečiams“ siūlo 2 ministerijas: pateikė 3 galimas portfelių kompozicijas

„Mes pasiūlėme kelis variantus ir netgi yra trys kompozicijos dviejų ministerijų. Viena ministerija jiems tikrai tinka“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius, omenyje turėdamas Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (EIM).
„Diskusijos tebevyksta, bet buvo kalba apie energetiką, kultūrą ir teisingumą. Tai čia tokie pasirinkimai“, – dėstė jis.
Kaip teigė Jonavos meras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovams pasiūlytos šiuo metu Demokratų „Vardan Lietuvos“ atstovų užimamos EIM ir Energetikos ministerija – tai pirmasis variantas. Antroji kompozicija – EIM ir Kultūros ministerija. Trečioji opcija – EIM ir Teisingumo ministerija.
Anksčiau ketvirtadienį Seime „valstietė“ Aušrinė Norkienė žurnalistams patvirtino, kad LSDP siūlo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovams deleguoti ministrus į Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijas.
„Viena iš opcijų yra taip parašyta“, – žurnalistams sakė ji.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
