Dėl demokratų ultimatumų socdemai nebemato esamos koalicijos perspektyvų, bus buriama nauja

Tokią poziciją laišku, kurį matė BNS, partiečiams šeštadienį išsakė LSDP derybų grupė.
„LSDP artimiausiame tarybos posėdyje, atsižvelgdama į skyrių nuomonę, spręs dėl naujos koalicijos suformavimo“, – rašoma laiške.
Taryba į nuotolinį posėdį rinksis sekmadienį.
Iki penktadienio vakaro Socialdemokratų partijos skyriai turėjo pateikti savo nuomonę, kokios sudėties koalicija turėtų būti suformuota. Rinktis buvo galima iš keturių partnerių variantų: „aušriečių“ ir demokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“, demokratų ir „valstiečių“ bei „aušriečių“, demokratų ir „valstiečių“.
Kaip penktadienį skelbė LRT naujienų portalas, daugiausia palaikymo sulaukė potenciali koalicija su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“.
Sprendimą nebetęsti darbo esamos sudėties koalicijoje LSDP derybų grupė laiške partiečiams grindžia „akivaizdžiu ir vis pasikartojančiu demokratų antagonizmu „Nemuno aušros“ atžvilgiu“.
„Ultimatyvūs pareiškimai socialdemokratams, pastangos braižyti „raudonas linijas“, užuot ieškant kompromisų, yra panašu ne į siekį ir toliau vykdyti koalicinius įsipareigojimus, bet į savanaudišką tikslą išlaikyti užimamas įtakingas politines pareigybes“, – rašoma jame.
Galimas koalicijos dėliones socdemų derybinė grupė šią savaitę aptarė tiek su „aušriečiais“, tiek su demokratais, tiek ir su Lietuvos ir valstiečių sąjungos atstovais.
„Derybinių grupių susitikimų metu iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų supratome strateginį šios partijos siekį eliminuoti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos ne tiek dėl akcentuojamo „politinio apsivalymo“, bet kaip siekį įtvirtinti savo politinį svorį, kuris leistų tapti lemiamu sprendimų priėmimo veiksniu naujoms kompozicijos koalicijoje“, – teigiama laiške.
Demokratai kitą dieną po politinių jėgų derybinių grupių susitikimo pareiškė, jog negali tęsti darbo su „Nemuno aušra“ bei pakartojo, kad pernai rudenį sudaryta trijų partijų koalicija buvo klaida.
Viena diena anksčiau su LSDP atstovais susitikę „aušriečiai“ po pokalbio pareiškė esantys pasiryžę tęsti darbą daugumoje. Jie taip pat teigė praėjusiais metais rinkimus laimėjusiems socialdemokratams išreiškę norą į būsimąją Vyriausybę skirti partinius ministrus bei nurodė galintys prašyti Seimo pirmininko posto.
Anot šios partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio, partiečiai norėtų Vyriausybėje matyti politikus, kurie „aušriečių“ gretose yra ilgiau, prisidėjo prie sėkmės Seimo rinkimuose ir galėtų imtis „pilnos atsakomybės“.
Prezidentas Gitanas Nausėda šio Seimo kadencijos pradžioje yra sakęs, kad dėl „Nemuno aušros“ reputacinių problemų neskirs partijos narių ministrais.
Tuo metu paskutiniai su socdemais susitikę ir mažiausiai iš minėtų politinių jėgų politikų Seime turintys „valstiečiai“ nusprendė, kad LSDP pakvietus, sudarytų derybinę grupę dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
