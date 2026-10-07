Trumpo žodžiai apie Lietuvą nustebino ne visus

D. Trumpo paklausiama, ar svarstytų įkurti nuolatinę Jungtinių Valstijų karinę bazę Lietuvoje.
„Na, jie yra mano draugai, puikūs žmonės, tad mes tikrai į tai atsižvelgsime... Jie yra puikūs žmonės. Lietuvoje – ten aš pažįstu tiek daug žmonių, jie visi yra puikūs žmonės“, – sakė JAV prezidentas D. Trumpas.
Apie kokius žmones D. Trumpas kalba, nežinia.
„Na, nežinau, ar daug, bet 3–4 JAV lietuvius, kurie gyvena Palm Byče, jis tikrai pažįsta ir su jais žaidžia golfą, kartu vakarieniauja“, – sakė buvęs ambasadorius Jungtinėse Valstijose Vygaudas Ušackas.
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D. Trumpo bendravimą su žiniasklaida dažnai stebintis Linas Kojala pabrėžia, kad vien tai, jog jis pasakė žodį „Lietuva“ ir kalbėjo apie ją teigiamai, yra puiki žinia. D. Trumpas toli gražu ne visada kalba mandagiai, ypač kai klausimas būna netikėtas.
„Neretai, kai išgirsta klausimą, kurio nelaukia iš žiniasklaidos, jis apskritai į jį nesureaguoja arba atsako keliais žodžiais, kad neturi komentaro“, – teigė L. Kojala.
Na, o atsakymas, kad jis į Lietuvos siūlymą dėl karinės bazės atsižvelgs, neprasprūdo ir pro Lietuvos politikų ausis.
„Esame pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusei, džiaugiuosi, kad tokios idėjos neatmeta ir prezidentas D. Trumpas“, – sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Robertas Kaunas tikina, kad Lietuva pajėgi priimti Jungtinių Valstijų karius nuolatiniam buvimui, infrastruktūra Pabradės batalione yra. Tą Pentagono vadovybei R. Kaunas išsakė vizito Vašingtone metu.
„Jokių sprendimų šiai dienai nėra priimta, diskusija vyksta, kaip matote, signalai yra pozityvūs, tad dirbsime toliau“, – teigė R. Kaunas.
Po D. Trumpo žodžių opozicija ragina valdžią dėti dar daugiau diplomatinių pastangų.
„Planuose, kiek aš turiu informacijos, tokių konkrečių dalykų nėra, patikrinti labai lengvai galima būtų, tiesiog diplomatiniais kanalais kreiptis į Pentagoną ir pasižiūrėti“, – sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Valdžia tikina, kad su Vašingtonu kontaktuojama nuolat, tas bus daroma ir toliau.
„Toliau vyks techninės diskusijos, pristatymas, galimybių analizės, visos reikalingos informacijos pateikimas, kad būtų galutinis vertinimas ir galutinis sprendimas“, – aiškino R. Kaunas.
Ekspertai įsitikinę, kad D. Trumpo pasakymai nieko konkretaus negarantuoja. Dažnai jie nevirsta konkrečiais sprendimais.
„Žinutė, kurią užfiksavo tarptautinė žiniasklaida ir, aišku, administracijos pareigūnai, yra ta, kad D. Trumpas į Lietuvą žiūri pozityviai, tai nepakeis Pentagono skaičiavimų ir vertinimų savaime“, – pabrėžė Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius L. Kojala.
Panašios nuomonės ir V. Ušackas.
„Ir mūsų politikams, sprendimų priėmėjams nereikia susižavėti tuo ir, kaip tik priešingai, ruoštis vieniems kartu su europiečiais ginti Lietuvą ir NATO, matant, kad amerikiečių buvimas Europoje mažėja“, – įspėjo V. Ušackas.
D. Trumpo žodžiais netiki ir kai kurie politikai.
„Mes jau, ko gero, pripratom prie jo: ryte viena, per pietus kita, vakare trečia nuomonė, tai manau, kad mes tos bazės... Kažkodėl tai aš jos bent jau šiandien nematau“, – sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Didelio džiugesio nėra ir tarp kai kurių valdančiųjų.
„Tam etape, kai svarstoma iš tikrųjų sumažinti karių buvimą Europoje, tai dėl to šiandien iškyla daug klaustukų“, – teigė Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Beje, D. Trumpas buvo paklaustas ir dėl nuolatinės karinės bazės kaimyninėje Lenkijoje.
„Tai galėtų įvykti. Jie to labai nori. Ar Jūs to norite? Jie to nori, o man patinka prezidentas, žinote, aš jį rėmiau. Ir jis laimėjo triuškinančiu balsų skaičiumi, laimėjo puikiai. Lenkijoje taip pat yra puikus prezidentas, taigi, taip, manau, kad taip“, – sakė D. Trumpas.
Kai kurių nuomone, esant nuolatinei bazei Lenkijoje, Jungtinėms Valstijoms įkurti dar vieną Lietuvoje būtų neracionalu.
„Tai vėlgi... Turbūt greta, Lenkija yra labai arti, vargu ar iš tikrųjų toks sprendimas būtų priimtas“, – svarstė R. Motuzas.
Rotacinių pajėgų tikimasi sulaukti jau šio mėnesio pabaigoje.
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