„Taip negali būti“: prezidentas pakomentavo situaciją dėl mirusios mažylės

„Labai apmaudu, kad įvyko štai toks nesusipratimas, kuris, tikiuosi, vidaus kontrolės būdais bus išaiškintas, kad ateityje tokie dalykai nesikartotų. Kūdikiui mirus, mėginama paimti, taip sakant, jau mirusį kūdikį – taip negali būti. Taip negali būti, tai be galo nejautru, tai tikrai labai apmaudu“, – penktadienį Medininkuose žurnalistams sakė G. Nausėda.
Kaip skelbė portalas „15min“, Kauno klinikose sekmadienį mirus dviejų mėnesių kūdikiui, šeima sužinojo apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus septynis vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę.
Tuo metu tarnyba teigė, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota.
Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad tėvų teisės yra neatsiejamos nuo pareigos užtikrinti vaikų saugumą ir teisę į gyvybę, o jei kyla įtarimų, institucijos privalo laiku reaguoti.
„Tėvų teisės susijusios ir su tėvų pareigomis. Kūdikio, o ir apskritai kiekvieno žmogaus gyvybė yra aukščiausias prioritetas. Ir, be jokios abejonės, kiekvieno vaiko, kūdikio, žmogaus žūtis sukelia pirmiausia didžiulę užuojautą, gailestį. Ir todėl šioje vietoje aš norėčiau išreikšti užuojautą mirusio kūdikio tėvams“, – teigė prezidentas.
„Bet, kita vertus, teisės ir pareigos eina viena šalia kitos. Ir tėvai, paleisdami į gyvenimą vaikus, privalo užtikrinti jų saugumą, užtikrinti jų teisę į gyvybę, teisę gyventi. Ir šitoje vietoje, jeigu kyla tam tikrų problemų, institucijos visada yra pasiruošusios ateiti į pagalbą. Labai tikiuosi, kad ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba tikrai vadovaujasi būtent tokiais principais“, – kalbėjo G. Nausėda.
Bet, kita vertus, teisės ir pareigos eina viena šalia kitos. Ir tėvai, paleisdami į gyvenimą vaikus, privalo užtikrinti jų saugumą, užtikrinti jų teisę į gyvybę, teisę gyventi.
Kaip rašė BNS, mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė portalui teigė, kad vaiko motina su sergančiu kūdikiu atvyko į Kauno klinikas, kur ligoninės socialinė darbuotoja, nesulaukusi diagnozės ir matydama tik simptomus, kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl galimai netinkamo motinos elgesio.
Tarnyba, pasitikslinusi informaciją su ligonine, priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos.
D. Jasevičienės teigimu, sprendimas priimtas dėl visų septynių šeimos vaikų, tačiau jis dar nėra patvirtintas teismo. Anot jos, sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas liepos 27 dieną, pirmadienį, o apie kūdikio mirtį sužinota liepos 28-ąją.
Minėta šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų. Už pagalbos šeimai teikimą buvo atsakingas Ukmergės socialinių paslaugų centras.
Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima.
(be temos)
(be temos)
(be temos)