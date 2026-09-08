Su Kinijos atstovais Briuselyje susitikęs Ignas Vėgėlė: pokalbis buvo konstruktyvus ir nuoširdus

„Buvo konstruktyvus ir nuoširdus pokalbis, konstruktyvumą ir pokalbio atvirumą rodo per dviejų valandų laiką tikrai plačiai aptartos įvairios temos“, – BNS antradienį sakė parlamentaras.
„Per dvi valandas mes išgirdom labai daug įvairių ir vertinimų, ir diskusinių klausimų, ir minčių klausantis kilo tikrai nemažai. Manau, kad šitas mūsų susitikimas turėtų padėti įgyvendinti tikslą, kuris yra įtvirtintas ir Vyriausybės programoje, dėl kurio ir grupė parlamentarų yra sukurta, tai yra atkurti diplomatinį atstovavimą tarp Kinijos ir Lietuvos ir normalizuoti santykius“, – pabrėžė jis.
Pasak I. Vėgėlės, susitikime dalyvavo Kinijos misijos prie Europos Sąjungos patarėja Fang Mei.
Parlamentaras teigė, kad daugiau informacijos apie susitikimą ir jame aptartus klausimus atskleis ketvirtadienį.
Kaip rašė BNS, į Belgijos sostinę susitikti su Kinijos atstovais išvyko du laikinajai grupei „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens“ priklausę Seimo nariai.
I. Vėgėlė ir R. Jonas Jankūnas norėjo, jog pusė išvykos išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, kita pusė – iš parlamentinių lėšų, tačiau Seimo valdyba tokiai komandiruotei nepritarė.
Nepaisant to, I. Vėgėlė nurodė, jog į Briuselį išvyko savo lėšomis.
Seime šešių parlamentarų grupė, siekianti aiškintis ir šalinti priežastis, trukdančias atkurti diplomatinius santykius su Kinija, įkurta praėjusių metų gruodį.
Tuomet teigta, jog šios tikslas – siekti, kad Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai būtų atkuriami iki tokio lygio, kokį šiuo metu palaiko dauguma ES valstybių narių.
Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad ne visos parlamentarų iniciatyvos kartais gali pagelbėti Vilniui atkuriant santykius su Pekinu.
Tuo metu Prezidentūra antradienį teigė, jog su Kinijos atstovais susitinkantys Seimo nariai neatstovauja Lietuvos pozicijai.
Kaip skelbė BNS, valdantieji ir patys aktyviai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę.
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