Socialdemokratų ir „aušriečių“ lyderiai susitinka aptarti koalicijos ateities

„Susitikimas vyks 11 val. Lietuvos socialdemokratų būstinėje“, – BNS sakė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pasak jo, vėliau šią savaitę socdemai susitiks ir su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.
Keičiantis Vyriausybei, valdančiosios koalicijos ateitį pirmadienį susitinka aptarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir „Nemuno aušros“ lyderiai.
„Susitikimas vyks 11 val. Lietuvos socialdemokratų būstinėje“, – BNS sakė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pasak jo, vėliau šią savaitę socdemai susitiks ir su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.
Naujausi komentarai