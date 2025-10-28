Socialdemokratai atšaukia suplanuotus valdybos ir prezidiumo posėdžius

„Kaip minėjau anksčiau, krašto apsaugos sistema yra viena svarbiausių mūsų valstybės atramų. Šiandien svarbiausias mūsų prioritetas yra visų Lietuvos žmonių saugumas, todėl kiekvienas sprendimas turi būti gerai įvertintas ir priimtas atsakingai“, – feisbuke rašė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Atsižvelgdami į situacijos rimtumą, šiandien atšaukiame planuotus LSDP valdybos ir prezidiumo posėdžius – norime skirti šiek tiek daugiau laiko konsultacijoms dėl kandidatūros“, – pridūrė jis.
Pasak partijos vadovo, šiuo metu svarbu sudaryti prielaidas vieningam sprendimui, kuris atitiktų tiek visuomenės, tiek kariuomenės ir visų susijusių institucijų lūkesčius.
„Mūsų pareiga – užtikrinti, kad kiekvienas šalies gyventojas jaustųsi saugus ir pasitikėtų valstybės sprendimais. Krašto apsaugos ministro pareigos šiuo metu yra ypač reikšmingos, todėl pasirinkimas negali būti skubotas. Būsimas ministras turi nedelsiant ir ryžtingai imtis darbų, stiprinančių Lietuvos saugumą ir mūsų valstybės atsparumą“, – rašė M. Sinkevičius.
BNS šaltinių teigimu, antradienį planuotoje socialdemokratų valdyboje ir prezidiume premjerė Inga Ruginienė partiečiams turėjo pristatyti susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos vadovus.
I. Ruginienė viešai sakė turinti ne vieną kandidatą į krašto apsaugos ministrus, tačiau neįvardijo, ar tarp jų yra ir J. Taminskas. Pats susisiekimo ministras taip pat neatskleidžia, ar sulaukė tokio pasiūlymo.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau antradienį teigė, kad į ministrus turi būti paskirtas gerai sistemą pažįstantis žmogus.
J. Taminskas daugiau nei mėnesį vadovauja Susisiekimo ministerijai, prieš tai Gintauto Palucko Ministrų kabinete jis ėjo viceministro pareigas.
Politikas taip pat yra dirbęs patarėju teisės klausimais Lietuvos savivaldybių asociacijoje, prieš tai – patarėju Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biure, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biure.
J. Taminskas turi teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko praradusi premjerės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų gynybos finansavimo.
Galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę anksčiau buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa. Pastarąjį pareigas palikusi socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
Naujausi komentarai