Žiniasklaida: Prezidentūra buvo įspėjusi socialdemokratus dėl inicijuojamų LRT pataisų

Nors Seimo vadovas Juozas Olekas trečiadienį vylėsi, jog įstatymo korekcijos bus priimtos dar Seimo rudens sesijoje, „Delfi“ žiniomis, Prezidentūra valdančiuosius įspėjo, kad skubiai teikiamos pataisos gali sukelti „potencialių bėdų“ bei klausimų dėl jų atitikties Konstitucijai.
Kaip skelbia portalas, abejojusių dėl skubos tvarka priimti siekiamų pataisų buvo ir socialdemokratų partijos viduje. Vis dėlto, praėjusią savaitę vykusiame partijos frakcijos posėdyje šias abejones bandė išsklaidyti koalicijos partnerių lyderiai.
Be to, „Delfi“ šaltinių žiniomis, buvo pareikalauta pritarti siūlymui pataisas svarstyti skubos tvarka, antraip – parlamentarams grėstų „priemonės“.
Socialdemokratų, nepritariančių siūlomoms LRT iniciatyvoms – portalo teigimu – yra ir dabar. Tiesa, jie to nedeklaruoja viešai. Kaip teigė viešai nenorėję kalbėti socialdemokratai, kategoriška laikysena dėl rezonansą keliančių pataisų nėra naudingai partijai – tai atsilieps reputacijai.
Be to, dalis socialdemokratų reiškia pasipiktinimą, jog dėl šių pataisų palaikymo partija yra gretinama su „Nemuno aušros“ pozicija žiniasklaidos atžvilgiu.
Kaip skelbė ELTA, valdantieji trečiadienį nenumatytame posėdyje antrą dieną iš eilės toliau svarsto prieštaringai vertinamas ir protestus sukėlusias LRT pataisas.
Valdančiųjų siūlomomis LRT pataisomis siekiama palengvinti visuomeninio transliuotojo generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Surengti nenumatytą posėdį buvo nuspręsta antradienį vakare, kai parlamentarai daugiau nei 7 valandas svarstė visuomeninio transliuotojo pataisas. Procesas užsitęsė, nes opozicija, reaguodama į valdančiųjų iniciatyvą, registravo daugiau nei 150 pasiūlymų, kurių daugelis – komiški. Parlamentarai aiškina, jog taip siekia vilkinti, jų vertinimu, ydingų pataisų priėmimą.
Galutinai minėto įstatymo pataisas Seimo nariai ketina priimti ketvirtadienį.
Iš daugiau kaip 150 opozicijos registruotų pasiūlymų Seimas atmetė per 60. Tiesa, vienam pasiūlymui buvo pritarta – konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pasiūlė, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą juo.
Antradienį šių įstatymo pataisų svarstymo metu, prie Seimo vyko žurnalistų bendruomenės organizuotos protesto akcijos. Jų metu Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo degė laužai, susirinko keli tūkstančiai žmonių, nepritariančių valdančiųjų siūlomoms LRT pataisoms. Protestą planuojama tęsti ir trečiadienį bei ketvirtadienį.
Valdančiųjų inicijuotomis skubos tvarka svarstomomis pataisomis numatoma, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, patvirtinus pakeitimus, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
