Širinskienė apie Kalėdas Seime: yra čia toks Grinčas

Rietenų Seime netrūksta net prieš Kalėdas.
„Norisi, kad po diskusijų, kad kiekvienas kiekvienam ištiestume ranką. To norėtųsi“, – kalbėjo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Juk Kalėdos – susitaikymo ir atlaidumo metas.
„Oi, man atrodo, yra čia toks Grinčas, kuris bando vis Kalėdas pavogti iš mūsų visų. Bet sakyčiau, kad kalėdinė nuotaika Seime tikrai turėtų būti kitokia, ir tiems Grinčams gal irgi reikėtų atleisti“, – svarstė Seimo narė Agnė Širinskienė.
„Vaidinti, kad tik per Kalėdas turi būti atlaidus ir žmogiškas, irgi nėra gerai. Matyt, visada reikia ieškoti tų galimybių atleisti“, – pridūrė Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
Nepaisant visko, prieš šventes frakcijos ir kanceliarijos darbuotojai tradiciškai sėda prie bendro stalo.
„Turime tikrai populiarius žmones iš bažnyčios, kurie pasidalina ta kalėdine mintimi. Turime pusryčius – labai tradicinius: kisielius, kalėdukai, paplotėliai, torto gabaliukas“, – pasakojo Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
Kas tarp protestų ir biudžeto svarstymų dar ištaikė minutę kitą, galėjo pasigirti ir geru darbu – paaukotu krauju.
„Seimo nariai Arvydas Anušauska ir Viktoras Pranckietis davė kraujo. Ir tikrai nemažas kiekis kanceliarijos darbuotojų“, – sakė moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jei ne posėdžių salėje, tai bent kabinetuose politikai bando įsileisti kalėdinę dvasią.
„Bandome į advento nuotaikas pataikyti – ir išties vainiką pasipuošę turime, dar nykštukai aplankė“, – šyptelėjo A. Širinskienė.
„Šventinę nuotaiką nulemia ne tik eglutė. Ne tiek eglutė, o vidiniai dalykai“, – pridūrė E. Gentvilas.
Tačiau malonios smulkmenos taip pat šildo.
„Su dovanų keitimusi būna labai įvairiai, bet paprastai jau paruošiu tokias dovanėles, kur nujauti, kad galbūt reikėtų ir Seneliui Šalčiui aplankyti“, – pasakojo A. Širinskienė.
Būna ir kalėdinių vakaronių. Kaip ir kituose darbo kolektyvuose, Seimas – ne išimtis. Tik patys politikai jų taip nevadina.
„Rasime būdą, aišku, bet jis, manau, bus kuklus. Dar nežinome, kokios kalėdinės nuotaikos bus – oras labai nekalėdinis, o politinės įtampos daug“, – teigė socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Čia netoli, būstinėje, Jasinskio gatvėje, turėsime pasisėdėjimą – su analitine dalimi. Po Seimo posėdžio vyks diskusijos: kur esame, kur einame, o tada – neformali dalis. Taip visada turime“, – aiškino L. Kasčiūnas.
Neva, prieškalėdiniai susibūrimai – ramūs ir skirti apmąstymams.
„Manau, kad su kolegomis tikrai rasime progą išgerti pas Seimo pirmininką. Jis medaus daug turi. Išgerti arbatos, kavos, nes visą laiką pasirūpina medumi, labai saldi arbata“, – juokavo M. Sinkevičius.
„Neformalioje dalyje bus bendravimas. Tik bendravimas, nieko daugiau“, – juokdamasis tikino L. Kasčiūnas.
„Darome kur nors viešojo maitinimo įstaigoje, kartais su ekskursija. Pavyzdžiui, yra buvusi ekskursija po Vilniaus senamiestį, po to susėdame. Bet susimetame pinigus – pats 50 eurų daviau“, – pasakojo E. Gentvilas.
Didžiosios metų šventės vainikuoja ir rudens sesiją. Jei ji nebus pratęsta, baigsis prieš pat Kūčias – gruodžio 23 dieną.
Naujausi komentarai