Sinkevičius teigia, kad gali būti keičiami daugiau negu keturi ministrai

„Gali atsitikti, kad bendrai visame ministrų kabinete bus keičiami daugiau negu keturi ministrai“, – „Delfi.lt“ teigė M. Sinkevičius.
Anot jo, į šį scenarijų neįskaičiuojamas variantas, jei Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ paliktų koaliciją, nors tokio varianto laikinasis LSDP vadovas neatmeta.
„Čia, žinote, niekas dabar manęs jau nenustebintų. Man atrodo, kad kai kas labai ieško preteksto trenkti durimis, ir apkaltinti kažkuo mus dėl durų trankymo. Mes durų netrankome, mes duris atveriame, norime kalbėtis ir esame pasiruošę“, – dėstė M. Sinkevičius.
Kaip skelbia „Delfi.lt“, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis telefoninio pokalbio su M. Sinkevičiumi metu informavo, kad numato pokyčių jiems priklausančių ministrų pozicijose, jis esą svarstytų siūlyti partinius kandidatus.
„Aš tiesiog padarau logines išvadas: kuris iš dabar, sakykime, „Nemuno aušros“ deleguotų ministrų yra partinis? Joks, reiškia, arba tampa partiniais, arba „ačiū, viso gero“, – komentavo M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Inga Ruginienę.
Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičiaus teigė, kad skiriant naują premjerą, socdemai kartu kels klausimą ir dėl dabartinės valdančiosios koalicijos sudėties. Jis tvirtino, kad bus organizuojami susitikimai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušra“ lyderiais, su kuriais bus kalbama apie galimybes toliau dirbti daugumoje.
