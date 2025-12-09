Daliai kultūros įstaigų numatant mažesnį biudžetą, socdemų lyderis atmeta raganų medžioklę

„Ne, čia aš nemanau, kad čia kažkokia raganų medžioklė vyksta, aš visiškai tą atmetu“, – kalbėjo jis, paprašytas atsakyti į opozicijos keliamus klausimus, jog dalis įstaigų, kurioms sumažintas biudžetas, sutapo su kultūros proteste dalyvavusiomis.
Po Kultūros ministerijos biudžeto perskirstymo konservatorius Mindaugas Lingė savo „Facebook“ paskyroje praėjusią savaitę teigė, kad mažinamos sumos įstaigoms.
Jis naujienų portalui „15min“ aiškino, jog daugiausia nerimo kelia Medijų rėmimo fondui skirtų lėšų perskirstymas – 555 tūkst. eurų yra didžiausia suma, kuri pereina į Kultūros ministerijos biudžeto „kasą“. Tokią sumą iš Medijų rėmimo fondo planuojama „nukirpti“ trejus metus iš eilės.
Dabartiniame biudžeto įstatymo projekte taip pat siūloma nurėžti 875 tūkst. eurų nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus biudžeto. Jo generalinis direktorius Arūnas Gelūnas aktyviai dalyvavo Kultūros asamblėjos veikloje, jos organizuojamuose protestuose prieš „Nemuno aušros“ buvimą Kultūros ministerijoje.
„Aš žinau (kultūros ministrę – BNS) Vaidą Aleknavičienę, žinau ją kaip politikę ir žinau, kad ji nekerštaujantis asmuo, kuris čia užsiiminėtų kažkokiu būdu ar iš savo iniciatyvos, ar kažkieno paraginimu kažkokiais tai persekiojimais ir kerštu“, – tikino M. Sinkevičius.
Pati ministrė sakė, kad peržiūrint 2026–2028 metų valstybės biudžetą finansavimas institucijoms buvo mažinamas proporcingai, taikant solidarumo principą. Pasak jos, tai tikrai nėra kerštas.
Kultūros ministerijos veiklos lauke yra 46 kultūros įstaigos ir strategiškai svarbios kryptys – Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kino centras, kultūros paveldo sektorius, taip pat tarptautinės ir regioninės programos.
Ministerija tikina, jog pasirinktas modelis yra ženkliai palankesnis nei pirminiai svarstyti variantai.
BNS rašė, kad Seimui trejiems metams įšaldžius visuomeninio transliuotojo biudžetą, 8,5 mln. eurų asignavimų iš LRT siūloma perduoti Kultūros ministerijai.
Pasak M. Sinkevičiaus, trūkumas buvo didesnis nei minėtos sumos dydis.
„Vakar mums Vaida Aleknavičienė rodė labai aiškią prezentaciją, kaip tie aštuoni su puse milijono bus išleidžiami. Tai buvo pademonstruota, bet taip noriu suprasti, iš to, kas buvo rodoma ir visuomenei, aš manau, kad trūkumas didesnis nei 8 milijonai. Ir tie 8 milijonai, toks nepilno poreikio uždengimas ir turbūt yra įstaigų, kur tas finansavimas stokojamas“, – aiškino jis.
Vyriausybės pakoreguotas 2026 metų valstybės biudžeto projektas į Seimą grįžta antradienį.
