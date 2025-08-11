 Sinkevičius po susitikimo su „Nemuno aušra“: pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome

Sinkevičius po susitikimo su „Nemuno aušra“: pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome

2025-08-11 12:26
Austėja Paulauskaitė (ELTA)
Benas Brunalas (ELTA)

„Aušriečiai“ yra pasirengę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje, po susitikimo su šios partijos atstovais sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

„Šiandien mes socialdemokratų partijos vadovybės būstinėje susitikome su „Nemuno aušros“ primininku, atstovais“, – po susitikimo kalbėjo laikinasis LSDP pirmininkas.

„Iš principo, man buvo noras išsiaiškinti, ar galėtume ir pageidautų partneriai, kurie dirbo su mumis 8 mėnesius, tęsti darbą. Tai atsakymas buvo teigiamas“, – aiškino jis.

Ar bus koalicijoje pokyčių, laikinai LSDP vadovu paskirtas M. Sinkevičius neatskleidžia.

„Per anksti kalbėti apie pokyčius. Kol kas yra tik žvalgybinio, pirminio pobūdžio susitikimai. Nieko nesutariant, pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome, nieko nepasirašėme. Tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad į savaitės galą bus kažkas apčiuopiamesnio“, – sakė socialdemokratas.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
LSDP
socialdemokratai
Nemuno aušra

