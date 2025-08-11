 Sabutis šią savaitę bus apklaustas kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje

Sabutis šią savaitę bus apklaustas kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje

2025-08-11 12:14
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje bus apklaustas dar šią savaitę, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Eugenijus Sabutis
Eugenijus Sabutis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Kiek aš žinau, šią savaitę ponas Sabutis turėtų būti apklausiamas specialiuoju liudytoju ir tada spręsime dėl tolimesnių veiksmų šiame ikiteisminiame tyrime“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu pirmadienį teigė N. Grunskienė.

E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą.

Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.

