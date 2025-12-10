 Premjerė su socialdemokratais kalbėjo apie LRT įstatymo pataisas: diskusijos buvo įtemptos

Premjerė su socialdemokratais kalbėjo apie LRT įstatymo pataisas: diskusijos buvo įtemptos

2025-12-10 16:05
Augustė Lyberytė (ELTA)

Protestuojančiai žurnalistų bendruomenei pažadėjusi pasikalbėti su socialdemokratais dėl kelią Seime besiskinančių Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, premjerė Inga Ruginienė sako aptarusi šį klausimą su partijos kolegomis. Vis tik, daugiau detalių apie tai politikė neatskleidžia – tik užsimena, kad diskusijos buvo įtemptos.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Šnekėjau. Šnekėjau ir tegul tai lieka tarp mūsų“, – paklausta apie duotą pažadą žurnalistų atstovams, trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo I. Ruginienė.

„Visada jautriuose, vertybiniuose klausimuose yra įtemptos diskusijos. Aš manau, kad visi vienodai suprantame, kad žodžio laisvė turi egzistuoti ir žurnalisto darbas turi būti gerbiamas. Ir kitokios mano nuomonės nebus. Ir viską darysiu, kad ir kiti tai suprastų“, – pabrėžė ji.

Kaip skelbta, praėjusį penktadienį premjerė I. Ruginienė buvo susitikusi su žurnalistų bendruomenės atstovais ir protesto iniciatyvinės grupės nariais bei aptarė jų reikalavimus. Po susitikimo praneša, kad ministrė pirmininkė pažadėjo pasikalbėti su socialdemokratais Seime dėl nevienareikšmiškai vertinamų LRT įstatymo pataisų, supaprastinančių visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.

Su nauju įstatymo projekto variantu dar nesusipažino

Seime pirmąjį balsavimą įveikęs įstatymo projektas numato, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais, tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.

Tačiau trečiadienį socialdemokratai pranešė registravę naują LRT įstatymo pataisų variantą. Kaip ir anksčiau minėtame įstatymo projekte, siūloma numatyti slaptą balsavimą, skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių. Taip pat siūloma, kad LRT vadovas galėtų būti atleistas iš pareigų dėl nepasitikėjimo, jei netinkamai vykdo funkcijas ar taryba nepatvirtina metinės veiklos ataskaitos. Be to, pažymima, kad už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių.

Premjerė I. Ruginienė tikino dar nespėjusi susipažinti su nauja įstatymo projekto redakcija.

„Turiu susipažinti su visu projektu. Bet tai yra Seimo narių iniciatyva, nes iš Vyriausybės toks projektas tikrai neišėjo. Aš aiškiai deklaravau – aš pasisakau už laisvą žodį, pasisakau už tai, kad kiekvienas, darbuotojas, dirbdamas žurnalistikos sektoriuje, turėtų teisę laisvai reikšti savo mintis ir jokios cenzūros negali būti“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.

ELTA primena, kad Seimui pradėjus svarstyti nevienareikšmiškai vertinamą siūlymą supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, antradienį vyko 10 tūkst. aktyvistų pritraukęs protestas prie parlamento rūmų „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“. Žiniasklaidos bendruomenė nerimauja, kad Seime svarstomomis įstatymo pataisomis politikai kėsinasi į visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą.

Šiame straipsnyje:
socialdemokratai
Inga Ruginienė
LRT įstatymo pataisos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų