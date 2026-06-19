Sinkevičius įvardijo svarbiausią būsimos Vyriausybės darbą

<iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" scrolling="no" src="https://lnk.lt/video-embed/91b061ce-8e11-4956-a677-e4db89adfd03?muteOnStart=true&autoStart=true" width=""></iframe>Plačiau apie tai pasakojo kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius.
– Kokia jūsų, kaip būsimo premjero, įžvalga? Koks pirmas darbas?
– Reikia vasarą neatostogauti bei pradėti rengti valstybės biudžetą. Tai yra pats pagrindinis dokumentas, kuris bus priimtas, greičiausiai, gruodžio mėnesį. Paruošiamieji darbai yra daromi vasarą, t. y. atsižvelgti į visų norus, galimybes, politinius įsipareigojimus. Daug akcentų dėjome į šeimas, demografiją, į tai, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažės. Tai reiškia, kad valstybė turės prisidėti daugiau, kelti išmokų lubas arba jas nuimti, o tam reikės finansų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Čia kaip tik atsiranda jūsų dešinioji ranka – finansų ministras. Ar jau žinote kandidatus?
– Yra jau veikiantis ministras, tad kol kas tikrai nėra kažkokio kito svarstymo. Greičiausiai teks darbuotis su juo. Jei bus kažkokia geresnė opcija, matyt, galima visada svarstyti, bet finansų ministrai dažniausiai nepadeda premjerams spręsti politinių iššūkių. Jų atsakymai į visus norus yra dažniausiai vienas ir tas pats, t. y. ne, pinigų nėra.
– Virginijus Sinkevičius sakė, jei keisti užsienio reikalų ministrą, tą reikia daryti dabar. Vadinasi, Kęstučio Budrio klausimas uždarytas?
– Manau, kad jis atviras, kaip ir atviri visi Vyriausybės bei ministrų kabinetų klausimai. Tą klausimą mes turėsime sutarti. Manau, kad nebus čia stumdymosi ir turėsime kažkokį sutarimą, ar darbuojamės toliau bei išlaikome politinį, sakykime, veidą ir lyderį dabartinį, ar kažką keičiame.
– Ar Inga Ruginienė – socialinės apsaugos ir darbo ministrė?
– Gali taip atsitikti, o gali atsitikti ir kitaip. I. Ruginienė tikrai gali rinktis, ar ji norėtų profiliuoti save Seimo darbe, komiteto darbe ar Vyriausybės kabinete. Išgirsime ir jos atsakymą bei politines preferencijas. Stengsiuosi, kaip pirmininkas, nepažeidžiant ir kitų jau veikiančių ministrų lūkesčių, sukalibruoti komandos lūkesčius ir juos maksimaliai išpildyti.
– Viešumoje keliamas klausimas dėl to, kieno pinigais atsiskaitėte su brangiais advokatais atstovavusiais jus „čekiukų“ byloje – 9 680 eurų. Čia liežuvį į kištelėjo ir jūsų tėvas, kuris sakė, kad nuolatos jus remia finansiškai. Ar tai reiškia, kad jums visada trūksta pinigų?
– Gali būti, kad pagal poreikius jų gali trūkti. Mano šeima tikrai gyvena kukliai – daugiabučiame 64 kvadratų bute. Turime sodą, bet negyvename kažkokio prabangaus gyvenimo, tačiau, žinoma, yra didesni pirkiniai. Kartais kažką reikia įsigyti, pavyzdžiui, yra atostogų klausimų, tad jis paremia, nes jo išlaidos kuklesnės. Uždarbį jis turi, kaip Seimo narys, neblogą, tad nematau čia problemos. Gal šiek tiek atrodo keistokai, kai tokio amžiaus sūnų kartais paremia, bet aš taip pat savo vaikus remsiu.
– Kiek šansų, kad ši Vyriausybė išsilaikys iki kadencijos pabaigos?
– Aš noriu tikėti ir darysiu viską, kas mano jėgoms. Negali numatyti, nes, manau, kiekviena prieš tai buvusi Vyriausybė galvojo, kad išbus ir dirbs visą kadenciją. Manau, kad mūsų tikslas yra išdirbti likusį laiką be esminių nutrupėjimų, nubyrėjimų ir kažkokių skaidymosi. Tuo yra suinteresuota ir visuomenė, tad tą ir darysime, o kaip tai vyks ar kas gali įvykti pakeliui – pamatysime. Niekas nėra nuo nieko apsaugotas.
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