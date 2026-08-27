Sinkevičius: CŽA vadovo vizitas į Maskvą siunčia žinutę Kremliui

„Taip, daug informacijos jau pateikta viešai. (...) Manau, kad neabejotinai patvirtintina žinia šio vizito yra tokia, kad mūsų strateginiai partneriai už Atlanto siunčia aiškią žinutę Maskvai, Rusijai, kad jie stebi, jie mato ir jiems rūpi. Manau, kad tai yra palaikymas mūsų regiono kontekste“, – bendroje spaudos konferencijoje su Estijos premjeru Kristenu Michalu ketvirtadienį teigė M. Sinkevičius.
„Akys nėra nukrypusios tik į Artimuosius Rytus, Iraną, bet dėmesys Europai, dėmesys Ukrainai yra išlikęs. Manau, kad šio vizito tikslas turbūt apima šias temas“, – pabrėžė jis.
Be to, premjeras pabrėžė, kad šiuo metu karinės grėsmės lygis regione nėra pakitęs.
„Lietuva vertina, kad karinės grėsmės lygis nėra pakitęs. Tai nereiškia, kad incidentų, įvairių hibridinių atakų, dronų, instrumentalizuotos migracijos veiksmai iš Baltarusijos mūsų atžvilgiu nebus vykdomi ar nebus vykdomi intensyviau. Tiesiog objektyviais faktais grindžiamos, tą patvirtinančios informacijos šiuo metu nėra“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Tai nėra ramus laikotarpis. Geopolitinė situacija nėra rami, nėra stabili ir turime dėl to, kaip suverenios šalys, kolektyviai ruoštis, rengtis, investuoti į savo saugumą ir gynybą“, – pridūrė jis.
Tai nėra ramus laikotarpis.
K. Michalas: NATO yra stiprus ir veikia
Savo ruožtu Estijos premjeras K. Michalas akcentavo Aljanso stiprybę bei tikino, kad Rusija žino apie NATO gebėjimą veikti.
„Mes su savo partneriais bendraujame, tarp jų ir su JAV tarnybomis. Galiu patikinti, kad mūsų saugumo institucijų duomenimis, nėra pokyčių Estijos ir Baltijos šalių grėsmės vertinime. Tai reiškia, kad Rusija puikiai žino apie NATO gebėjimą veikti ir žino, kad NATO yra stiprus ir veikia“, – sakė Estijos ministras pirmininkas.
Be to, jis tikino, kad Estija taip pat buvo informuota apie CŽA vadovo vizitą į Maskvą.
„Apie vizitą Estijoje žinojome, bet žvalgybos detales institucijos komentuoja tiek, kiek pačios nori“, – pabrėžė K. Michalas.
Kaip skelbta, antradienį Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žiniasklaida pranešė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as atvyko į Maskvą susitikimams.
„The Wall Street Journal“ (WSJ) ir „CBS News“ pranešė, kad CŽA direktoriaus Johno Ratcliffe‘o tikslas buvo įtikinti Rusiją nepulti NATO narių, atsižvelgiant į JAV žvalgybos vertinimus, kad Maskva gali norėti išbandyti aljansą. Pati CŽA atsisakė komentuoti šią kelionę.
Pasak „ABC News“, vienas šaltinis teigė, kad J. Ratcliffe‘as per susitikimus Maskvoje taip pat užsiminė apie Iraną.
WSJ nurodė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas per artimiausius kelerius metus gali išbandyti Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją surengdamas „ribotą puolimą“.
Į Maskvą jis skrido iš Rygos JAV karinių oro pajėgų kariniu transporto lėktuvu C-17. „Axios“ remdamasis savo šaltiniais skelbė, kad Jungtinės Valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol J. Ratcliffe'as lankosi Maskvoje.
Savo ruožtu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas laikraščiui „The Washington Post“ teigė, kad J. Ratcliffe'as į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų.
Trečiadienį Rusijos žiniasklaidai D. Peskovas teigė, kad CŽA vadovas nebuvo susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau daugiau informacijos apie susitikimų turinį nepateikė.
Tai greičiausiai buvo pirmasis J. Ratcliffe‘o, kaip CŽA direktoriaus, vizitas į Maskvą. Paskutinis žinomas CŽA direktoriaus vizitas į Rusiją įvyko 2021 m., kai tuometinis direktorius Williamas Burnsas nuvyko į Maskvą ir susitiko su V. Putinu.
W. Burnsą pasiuntė tuometinis JAV prezidentas Joe Bidenas, siekęs užkirsti kelią Ukrainos karo eskalavimui. Vis dėlto V. Putinas 2022 m. vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
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