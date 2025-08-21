Seimui prisistačiusi Inga Ruginienė: jei bijočiau, čia nestovėčiau

Pasak socialdemokratės, šiuo metu svarbu užtikrinti ne tik sklandų valstybės institucijų veikimą, bet ir stiprinti visuomenės solidarumą, skatinti žmonių pasitikėjimą vienas kitu.
„Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad Vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti“, – sakė I. Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministres pareigas šiuo metu einanti politikė pabrėžė, kad toliau investuojant į gynybą, stiprinant viešąsias paslaugas, kovojant prieš skurdą ir nelygybę, remiant jaunas šeimas, pagyvenusius žmones bus užtikrinamas socialinis ir išorinių sienų saugumas.
Anot kandidatės, didžiausią dėmesį jos vadovaujamas Ministrų kabinetas skirtų šalies saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
I. Ruginienės teigimu, neseniai į šalies teritoriją įskridę du dronai rodo, jog gyvenant grėsmingoje kaimynystėje itin svarbu užtikrinti oro erdvės saugumą, taip pat dar efektyviau naudoti gynybos lėšas bei toliau aktyviai remti prieš Rusijos agresiją kovojančią Ukrainą.
Savo ruožtu stiprinant šalies ekonomiką, kaip pagrindinį darbą politikė išskyrė subalansuoto biudžeto priėmimą Seimo rudens sesijoje. Socialdemokratė pastebėjo, jog valstybės fiskalinis pajėgumas gerokai išaugęs, o tai sudaro manevro laisvę kitų metų biudžete.
„Jei bijočiau, čia nestovėčiau“
Be kita ko, I. Ruginienė savo prisistatymo kalboje žadėjo dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, savivaldybėms, šeimoms bei darbuotojams.
„Mūsų užduotis aiški: tęsiant pradėtus darbus apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės ir vidaus grėsmių, stiprinti Lietuvos ekonomiką, gerinti investicinę aplinką, kurti socialiai saugią Lietuvą kiekvienam, o ypač pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams, šeimoms ir bendruomenėms“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
„Nebijau (būti premjere – BNS), nes jei bijočiau, čia nestovėčiau“, – sakė ji.
Ketvirtadienį politikė Seime atsakinėjo į parlamentarų klausimus, vėliau atskirai ketina susitikti su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcijomis.
Sako pastabų dėl rizikų vyro veikloje nesulaukusi
Prezidentui Gitanui Nausėdai matant rizikos veiksnių socialdemokratų kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyro veikloje, ji sako dėl to priekaištų ar pastabų iš šalies vadovo ar institucijų nesulaukusi.
„Man atrodo, kad šitas klausimas turėtų būti adresuotas prezidentui, nes aš tiek praeidama patikrinimą kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir gaudama galimybę susipažinti su visiškai slapta informacija, tiek pokalbyje su prezidentu, perėjusi detalesnę patikrą nei bet koks kitas kandidatas į premjerus, nesulaukiau jokio priekaišto ar užuominos į tam tikras grėsmes“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo I. Ruginienė.
„Manau, kad į šitą klausimą turėčiau atsakyti tikrai ne aš“, – teigė ji.
Apie tai, kad Vismanto Ruginio veikloje mato rizikos veiksnių, prezidentas pareiškė trečiadienį, duodamas interviu TV3 televizijai. Pasak šalies vadovo, galimi rizikos veiksniai yra susiję su I. Ruginienės sutuoktinio verslo ryšiais, konkrečiais asmenimis ir jų pažiūromis.
I. Ruginienė sutuoktinis yra bendrovės „Poligrafa“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ savininkas.
Pati socialdemokratė viešojoje erdvėje yra sulaukusi klausimų ne tik dėl vyro verslų, bet ir dėl giminių Rusijoje, vizitų į šią šalį, per trumpesnį laiką nei įprastai baigtų miškininkystės mokslų.
Kaip skelbė BNS, opozicinė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų trečiadienį frakcija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą prašydama susipažinti su informacija apie I. Ruginienę iki jos paskyrimo į pareigas.
Pati politikė sakė turinti leidimą dirbti su dokumentais, pažymėtais grifu „visiškai slaptai“. Jos teigimu, prezidento paprašyto detalaus patikrinimo metu „kritinių momentų arba pastabų nebuvo išreikšta“.
„Jeigu gynybai reikės išleisti daugiau, tai ir išleisime“
Socialdemokratų į premjerus siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė sako, kad formuojant kitų metų biudžetą investicijos į gynybą gali būti didinamos, jei būtų toks poreikis.
„Neabejotinai dėmesys gynybai išliks. Ir jeigu tai reikš, kad mes turėsime daugiau išleisti, tai, matyt, mes ir turėsime išleisti“, – ketvirtadienį Seime sakė I. Ruginienė atsakydama į konservatorių atstovės Gintarės Skaistės klausimą, kokių priemonių imsis subalansuoti kitų metų biudžetą.
„Palaukime tos dienos, kai biudžetas (2026 metų – BNS) atsidurs Seime, tad ir pasižiūrėsime, koks jis bus tvarus, kaip bus subalansuota fiskalinė drausmė ir kaip tie rodikliai atrodys“,– teigė I. Ruginienė.
G. Skaistė sako, kad didinti valstybės pajamas arba mažinti išlaidas verčia įsipareigojimas Europos Sąjungai išlaikyti 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) biudžeto deficitą, o šių metų rodiklis siekia 2,1 proc.
Parlamentarės teigimu, mokesčių reforma garantuoja, kad kitąmet bus surenkama tik 0,7 proc. daugiau pajamų.
„Tuo tarpu gynybos išlaidas planuojama didinti 2–3 proc. Akivaizdu, kad fiskalinės drausmės taisyklių atitikti negalėsime. Ne tik subalansuoto biudžeto neturėsime, neatitikti galime ir fiskalinės drausmės reikalavimų, nes planuojamos papildomos išlaidos tiek gynybai, tiek socialinei apsaugai nepadengia skirtumo“, – kalbėjo G. Skaistė.
Lietuva kitąmet krašto apsaugai planuoja skirti 5,25 proc. BVP, tačiau, kaip yra sakęs finansų ministras Rimantas Šadžius, gynybai bus skiriamos ne vien valstybės biudžeto lėšos, todėl tokia dalis neatsispindės biudžete.
Sprendimą dėl I. Ruginienės kandidatūros Seimas priims kitą antradienį.
Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
I. Ruginienė pernai rudenį tapo Seimo nare, o kiek vėliau – socialinės apsaugos ir darbo ministre Gintauto Palucko Vyriausybėje.
Prieš tapdama politike I. Ruginienė ėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas.
