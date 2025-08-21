Ruginienė: mano nuomonė labai aiški

„Punktas koalicinėje sutartyje, kuomet mes sakome, kad nesvarbu, kokiu klausimu ateitų generalinė prokurorė, tai nesusitelkim tik į „čekiukus“, gali būt įvairių klausimų, išlieka lygiai toks pat, kad žmogus turi atsisakyti teisinės neliečiamybės“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo konservatorių frakcija kalbėjo I. Ruginienė.
Iki šiol dirbusios socialdemokratų, demokratų ir „aušriečių“ koalicijos sutartyje numatyta, kad „bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“.
Šiuo metu dėl valdančiosios daugumos derybose dalyvauja socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“. Šios politinės jėgos sutarė tęsti diskusijas, tačiau dėl pozicijų pradžioje nutarė pasikonsultuoti politinių organizacijų viduje.
Didžiausios opozicinės jėgos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) politikai priminė, jog praėjusios Seimo pavasario sesijos metu parlamentas atsisakė panaikinti teisinę socialdemokrato Arūno Dudėno neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje.
Žadėjo nekartoti praeities klaidų
Kaip rašė BNS, už politiko neliečiamybės panaikinimą balandį balsavo 69 parlamentarai, nors reikėjo 71. Tokiu būdu politikas išsaugojo imunitetą.
Balsavime nedalyvavo 30 socialdemokratų ir 16 „aušriečių“, dalis jų buvo užsienio komandiruotėse, tačiau dalis prieš balsavimą paliko Seimo salę.
Prokuratūra norėjo socialdemokratui pateikti įtarimus dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu bei piktnaudžiavimo einant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas 2019–2023 metais.
Ir noriu aiškiai deklaruoti, kad pamokas praeities išmokom ir labai tikiuosi, kad ateityje jų nekartosime.
„Mano nuomonė labai aiški. Aš manau, kad žmogus turi atsisakyti (neliečiamybės – BNS) ir to tikrai sieksiu pati, kad taip atsitiktų. Ir noriu aiškiai deklaruoti, kad pamokas praeities išmokom ir labai tikiuosi, kad ateityje jų nekartosime“, – kalbėdama apie minėtą situaciją teigė I. Ruginienė.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė į Seimą kreipėsi ir dėl parlamentarų „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus, socialdemokrato Tomo Martinaičio bei susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, siekiant pareikšti įtarimus „čekiukų“ bylose.
Nors T. Martinaitis BNS patvirtino, kad leis Seimui naikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka, „Nemuno aušros“ politikas teigė, jog pats nesutiks atsisakyti teisinės neliečiamybės, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu.
I. Ruginienė sakė dėsianti visas pastangas, kad „žmonės apsispręstų tinkamai“.
Klausė dėl požiūrio į Rusiją
Konservatoriai susitikime su I. Ruginiene taip pat domėjosi sprendimu koaliciją formuoti su „valstiečių“ frakcijos partneriais – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, kėlė klausimus dėl požiūrio į Rusiją.
„Koks jūsų požiūris į Georgijaus juostelę? (…) Ką ji jums reiškia? Kaip jūs gerinsite santykius su Rusija, nes (Waldemaras – BNS) Tomaszevskis sako, kad tai yra krikščioniškos civilizacijos šalis ir santykius gerinti reikia“, – kalbėjo parlamentarė Daiva Ulbinaitė.
I. Ruginienė teigė, jog Lenkų rinkimų akcija derybose dėl koalicijos dalyvauja kaip „valstiečių“ partneriai. Tuo metu Georgijaus juostelės ji sako niekaip nevertinanti, nes niekada nelaikė jos „kažkokia tai vertybe“.
„Jokių kažkokių tai šiltesnių ar geresnių santykių su Rusija nežadu palaikyti ir niekada to nežadėjau“, – sakė politikė.
Jokių kažkokių tai šiltesnių ar geresnių santykių su Rusija nežadu palaikyti ir niekada to nežadėjau.
„Jeigu jūs bandote pritempti mane prie tam tikrų etikečių, tai aš galiu jums aiškiai pasakyti, kad mano vertybės lieka čia, Lietuvoje, aš čia gimiau ir dirbsiu vardan Lietuvos gerovės ir kitaip nebus“, – pridūrė ji.
Kalbėdama apie Kiniją, ji Azijos valstybę sakė laikanti grėsme, bet, pasak kandidatės, santykius su šia valstybe reiktų vystyti ieškant ir sekant bendrą Europos poziciją, bet individualią, kaip buvo praeityje.
I. Ruginienė taip pat teigė, jog tapus premjere savo pirmosiomis vizitų kryptimis pasirinktų „strategines kryptis“: Ukrainą ir Lenkiją.
