 Ruginienė: jaučiuosi nerami

Ruginienė: jaučiuosi nerami

2025-08-26 09:22
Benas Brunalas (ELTA)

Parlamentui antradienį ketinant apsispręsti dėl Vyriausybės vadovo, socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė neslepia – prieš balsavimą Seime ji jaučia nerimą. 

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Aš šiandien dar iki balsavimo jaučiuosi nerami. Kiekvienas iš mūsų jaučiamės neramūs“, – LRT radijui sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) laikinai vadovaujanti politikė.

Jei parlamentas jos kandidatūrai pritartų, I. Ruginienė jau kitą dieną pradėtų pokalbius su kandidatais į naujosios Vyriausybės ministerijų vadovus.

„Jeigu šiandien Seimas patikės man ministrės pirmininkės poziciją, tai jau nuo rytojaus pradėsiu aktyvius susitikimus su ministrais. Noriu su kiekvienu pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis“, – sakė ji.

I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę.

„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus.

„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.

I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
premjerė
kandidatė į premjerus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų