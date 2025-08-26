Ruginienė: jaučiuosi nerami

„Aš šiandien dar iki balsavimo jaučiuosi nerami. Kiekvienas iš mūsų jaučiamės neramūs“, – LRT radijui sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) laikinai vadovaujanti politikė.
Jei parlamentas jos kandidatūrai pritartų, I. Ruginienė jau kitą dieną pradėtų pokalbius su kandidatais į naujosios Vyriausybės ministerijų vadovus.
„Jeigu šiandien Seimas patikės man ministrės pirmininkės poziciją, tai jau nuo rytojaus pradėsiu aktyvius susitikimus su ministrais. Noriu su kiekvienu pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis“, – sakė ji.
I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę.
„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus.
„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.
I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Naujausi komentarai