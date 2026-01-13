Seimo pirmininkas: laisvė turi kainą, ir mes esame pasirengę ją mokėti

„Šiandien, po 35 metų, galime tvirtai pasakyti: mūsų žmonės apgynė ne pastatus, ne šias sienas. Jie apgynė teisę patiems spręsti savo likimą. Jie apgynė teisę kalbėti savo kalba. Teisę gyventi be baimės. Teisę būti laisvais žmonėmis laisvoje savo žemėje, ir, svarbiausia, teisę būti atsakingais už savo valstybę ir laisvę perduoti savo vaikams“, – antradienį per iškilmingą Seimo posėdį, skirtą Laisvės gynėjų dienai, teigė parlamento vadovas.
Anot jo, Sausio 13-oji išmokė būti atsakingais už savo šalį, todėl Lietuva šiandien gynybai skiria didžiausią biudžetą per visą savo istoriją.
„Tai aiškus mūsų apsisprendimas: laisvė turi kainą, ir mes esame pasirengę ją mokėti, kad apgintume savo valstybę ir savo žmones“, – tvirtino parlamento vadovas.
2026 metų valstybės biudžete gynybai numatyta 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto.
Pasak J. Oleko, tai, kas 1991-ųjų sausį vyko Vilniuje, šiandien vyksta Ukrainoje.
„Tik daug baisiau, agresyviau ir nuožmiau. Tas pats agresorius, ta pati jėga, tas pats bandymas tankais, kulkomis ir melu palaužti laisvą tautos valią“, – teigė jis.
„Mes visi aiškiai suvokiame, ką šiandien gina Ukraina. Mūsų žmonės savo krauju ir gyvybėmis gynė tai 1991-aisias“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
Anot jo, lietuvių pareiga – ne tik prisiminti, bet ir veikti: remti Ukrainą tol, kol bus apginta jos laisvė ir atkurta teisinga taika.
„Istorija mus išmokė – nuolaidos agresoriui niekada neatneša taikos, o laisvė apginama tik tada, kai vardan jos stovime kartu“, – teigė J. Olekas.
Jis sakė esąs įsitikinęs, kad jeigu vėl reikėtų ginti šalies laisvę Lietuvos žmonės taip pat, kaip prieš 35 metus, eitų tai daryti.
Antradienį Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
Sausio 13-osios naktį sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių, sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
Naujausi komentarai