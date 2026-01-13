Grybauskaitė: nemalonu matyti ambicijų karą ir proto trūkumą

„Na, sunkūs jausmai dažniausiai. Labai nemalonu matyti tokį susipriešinimą, tokį ambicijų karą ir tiesiog proto trūkumą. Tai tiesiog palinkėčiau visiems politikams pirmiausia galvoti apie Lietuvą, jos žmones ir tik tuomet apie save. Tuomet ir mažiau konfliktų bus“, – Seime žurnalistams sakė Dalia Grybauskaitė.
Taip ji kalbėjo parlamente antradienį minint 35-ąsias 1991-ųjų sausio įvykių metines.
Sveikindamas su Laisvės gynėjų diena, prezidentas Gitanas Nausėda teigė tikintis, kad Lietuva išsivaduos iš nereikalingo susipriešinimo.
Savo ruožtu, Laisvės premiją atsiėmęs Medininkų žudynes išgyvenęs Tomas Šernas pabrėžė, kad D. Grybauskaitės frazė „nustokim krūpčioti“ aktuali ir šiandien.
Pati D. Grybauskaitė su tuo sutiko: „Negalima bijoti. Nebijokime. Nebijokime ginti laisvę, savo orumą, žmogiškumą. Ir to reikia kasdien, ir reikia dabar kaip niekad anksčiau.“
Laisvės gynėjų dieną atmenamas piliečių pasipriešinimas sovietų bandymui 1991 metų sausį karine jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, kuri 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbė šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
Sausio 13-osios naktį sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių, sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
Tuomet žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.
Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
