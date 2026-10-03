Seimo nariams tapus merais, jų vienmandatėse apygardose tektų rengti pirmalaikius rinkimus

„Kitų metų pavasarį, pasibaigus 2027 m. savivaldos rinkimams, iki 2028 m. spalį vyksiančių Seimo rinkimų būtų likę daugiau kaip vieneri metai. Tai reikštų, kad tose vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems Seimo nariams tapus merais, turėtų būti surengti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai“, – Eltai sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė.
Anot jos, jeigu į merus būtų išrinkti keli vienmandatėse apygardose mandatą gavę Seimo nariai, rinkimai į jų vietas galėtų būti organizuojami vienu metu.
„Taip VRK sutaupytų valstybės biudžeto lėšų, kadangi organizuojant kelerius rinkimus vienu metu dalis paslaugų persidengia“, – teigė I. Ramanavičienė.
VRK atstovė pažymėjo, kad rinkimų organizavimo kaina skirtingose vienmandatėse apygardose gali skirtis. Tankiai apgyvendintuose miestuose paprastai reikia steigti mažiau rinkimų apylinkių, o regionuose, kur rinkėjai išsidėstę per kelias savivaldybes, apylinkių ir rinkimų komisijų narių reikia daugiau.
Kai kurios partijos jau apsisprendė į merus kelti Seimo narius.
Liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kelia parlamentaro Simono Gentvilo kandidatūrą. Dėl dar kelių vienmandatėse išrinktų parlamentarų kandidatūrų į merus partija ketina spręsti spalio pabaigoje.
Konservatoriai į Vilniaus rajono merus siūlo Riešės apygardoje išrinktos Seimo narės Daivos Ulbinaitės kandidatūrą. Dėl to, ar į merus bus keliamos kitų partijai atstovaujančių vienmandatininkų kandidatūros, dar neaišku.
Socialdemokratai planuoja, kad į merus kandidatuos ne vienas vienmandatėje apygardoje išrinktas Seimo narys, tačiau konkrečių pavardžių kol kas neatskleidžia.
Kitų parlamentinių partijų planai dėl vienmandatėse išrinktų Seimo narių kandidatavimo į merus kol kas nėra žinomi.
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