Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas Rimantas Sinkevičius

Už jo kandidatūrą balsavo dvylika komiteto narių, prieš balsavusiųjų nebuvo, vienas susilaikė.
Dar R. Sinkevičiaus paskyrimui turės pritarti Seimas.
„Man atrodo, kad ta kryptis, jog mes turime būti aktyvūs, turintys svorį, yra labai svarbi. Labai tikiu, pirmininke, kad jūs tą tikrai padarysite, kad tęsime gražią aktyvaus NSGK tradiciją“, – prieš balsavimą sakė NSGK vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
R. Sinkevičiaus kandidatūrą į NSGK vadovus pasiūlė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.
„Manau, kad mums daugiau ar mažiau turėtų sektis dirbti, kadangi visos parlamentinės partijos daugmaž vienodai mato gynybos reikalų svarbą, mato gynybinių resursų vystymą, mato divizijos kūrimą iki 2030 metų, mato pasirengimą Vokietijos brigadai ir atėjimą čia, mato savo santykių išplėtimą ir paramą Ukrainai (...), mato gynybos pramonės vystymą“, – sakė socdemas.
Politikas pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių komitetų uždavinių bus užtikrinti, jog gynybai skiriamos didžiulės lėšos būtų panaudotos tikslingai, pagal paskirtį, skaidriai.
R. Sinkevičius pareigose pakeis demokratą Giedrimą Jeglinską.
Šis po valdančiosios koalicijos performavimo perėjo dirbti į Seimo Užsienio reikalų komitetą.
