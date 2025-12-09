 Inicijuoja Seimo nutarimą atšaukti pranešėjo komisijos išvadas

2025-12-09 17:28
Jūratė Skėrytė (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

Seimo Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) priklausantys socialdemokratai siūlo atšaukti vadinamosios pranešėjo komisijos išvadas.

Rimantas Sinkevičius
Rimantas Sinkevičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Pripažinti netekusiu galios Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti sudarymo“, – antradienį registruotame nurodoma nutarimo projekte.

NSGK pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius antradienį BNS sakė, kad tokiu būdu įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo pripažinta, jog Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti Valstybės saugumo departamento (VSD) pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtintos šios tyrimo išvados prieštaravo Konstitucijai.

