Seimas baigė svarstyti LRT pataisas, patvirtinta redakcija su katinu

Iki pataisų priėmimo linko vienas žingsnis. Valdantieji tikisi tai padaryti dar Seimo rudens sesijoje, tai yra iki Kalėdų.
Antradienio vakarą parlamentarai netikėtai palaikė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pataisą, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Trečiadienį balsuojant dėl viso projekto po svarstymo už šią pataisos redakciją balsavimo 67 Seimo nariai, prieš buvo 47, nė vienas nesusilaikė.
Pritarimas šiam siūlymui reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau per priėmimo procedūrą šis variantas gali būti vėl pakeistas.
Naujausi komentarai