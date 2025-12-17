 Seimas baigė svarstyti LRT pataisas, patvirtinta redakcija su katinu

Seimas baigė svarstyti LRT pataisas, patvirtinta redakcija su katinu

Iki priėmimo – žingsnis
2025-12-17 15:44
Paulius Perminas (BNS)

Po maždaug 12 valandų trukusių diskusijų parlamentarai nenumatyto posėdžio metu trečiadienį baigė svarstyti siūlymus, kokius kriterijus turėtų atitikti pretendentas į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovus ir kaip iš jų turėtų būti atleidžiamas.

Iki pataisų priėmimo linko vienas žingsnis. Valdantieji tikisi tai padaryti dar Seimo rudens sesijoje, tai yra iki Kalėdų.

Antradienio vakarą parlamentarai netikėtai palaikė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pataisą, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.

Trečiadienį balsuojant dėl viso projekto po svarstymo už šią pataisos redakciją balsavimo 67 Seimo nariai, prieš buvo 47, nė vienas nesusilaikė.

Pritarimas šiam siūlymui reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau per priėmimo procedūrą šis variantas gali būti vėl pakeistas.

