Protestai tęsiasi: prie Seimo – tūkstančiai žmonių

Prieš oficialią protesto pradžią 18 valandą Nepriklausomybės aikštėje jau susirinkę keli tūkstančiai žmonių, dega laužai.
Protestuotojai gausiai susirinko su tokiais plakatais kaip „Važiavau 300 km, kad stovėčiau čia“, taip pat su kritika tiek valdantiesiems, tiek prezidentui Gitanui Nausėdai – „Bestuburi, ir višta nugali“, „Valdantieji, „1984“ buvo įspėjimas, ne planas“, „Remigijus atėmė mano darbą“, „Remigijus buvo labai blogas“.
Susirinkusieji taip pat skanduoja „Šalin rankas nuo laisvo žodžio!“,
Protestą organizuojančios iniciatyvinės grupės atstovė, žurnalistė Birutė Davidonytė Eltai sakė, kad žmonių trečiadienį proteste tikimasi daugiau nei pirmąją protesto dieną, antradienį.
„Man atrodo, kuo toliau žmonės mato tai, kas vyksta Seime – dabar jau oficialiai Seimo išleistas įstatymas, kuriame minimas Agnės Širinskienės katinas po svarstymo, visi supranta, kad tai tiesiog nenormalu“, – prieš protestą kalbėjo B. Davidonytė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį dėl LRT įstatymo pataisų šaukiamas dar vienas nenumatytas Seimo posėdis po to, kai trečiadienį po svarstymo pritarta LRT įstatymo pataisoms.
B. Davidonytės vertinimu, tai rodo, jog valdantieji nuo įstatymo pataisų neatsitrauks, jos teigimu, po dabartinių antidemokratinių procedūrų Seime greitai kils klausimas, ar politikai nesijaučia visagaliai.
„Aš iš jų (valdančiųjų – ELTA) jau nieko nebesitikiu, mūsų tikslas yra parodyti, kad mes neleisime to daryti tyliai ir ramiai, kaip jie to norėtų. Kad jie atsitrauks – jau nesitikiu, nebent sutrukdys dar kažkokie opozicijos pasiūlymai atsiradę, kas gal pristabdys procesą“, – sakė B. Davidonytė.
Seime opozicinės frakcijos registravo daugiau nei 150 pasiūlymų, kurių didžioji dalis jų komiški, siekdami vilkinti procesą – dėl to Seime pataisų svasrtymas antradienį išsitęsė iki 2 valandos nakties.
Proteste Eltos sutikta protestuotoja Ugnė teigė atvykusi iš Klaipėdos, visgi akcentavo nesitikinti, kad po šių protestų valdantieji juo išgirs.
„Tikiuosi, kad nereikės imtis kitų priemonių, bet nelabai tikiuosi, kad išgirs (mūsų protestą – ELTA)“, – kalbėjo ji.
Kitas protestuotojas Orestas kalbėjo atėjęs palaikyti laisvo žodžio, kad Lietuva laikui bėgant netaptų tokia, kaip Rusija.
„Man jau pikta žiūrėti į tai, kas čia vyksta, emocijos kaupiasi, reikia atstovėti už laisvą žodį, nes bus kaip Vengrijoje, Slovakijoje“, – Eltai sakė jis.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Opozicijos vertinimu, teikiamos pataisos yra ydingos, todėl siekdami vilkinti procesus parlamentarai registravo daugybę pasiūlymų, Ir nors jie buvo atmetinėjami, vienas sulaukė patvirtinimo.
Konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pasiūlė, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą. Šiai pataisas Seimas pritarė.
Antradienį šių įstatymo pataisų svarstymo metu prie Seimo jau vyko žurnalistų bendruomenės organizuotos protesto akcijos.
Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo degė laužai, susirinko keli tūkstančiai žmonių, nepritariančių valdančiųjų siūlomoms LRT pataisoms, protestą planuojama tęsti ir ketvirtadienį, kai Seime suplanuotas pataisų priėmimas.
