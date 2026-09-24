Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją

Už šį sprendimą balsavo 103 parlamentarai, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus dviem mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesiui iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos.
Eilinius savivaldybių tarybų, merų rinkimus skelbia Seimas ne vėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių, merų įgaliojimų pabaigos.
Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai – keturiais mažiau nei 2023 metais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių.
Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus.
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