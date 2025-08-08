Ruginienė pasikalbėjo su Nausėda: patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka

„Buvo dalykiškas ir konstruktyvus bendravimas. Ne pirmą kartą susitinku su prezidentu“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė I. Ruginienė.
Beveik dvi valandas su šalies vadovu kalbėjusi pretendentė į premjeres tvirtino, kad į visus prezidento klausimus jai pavyko atsakyti.
„Aptarėme nemažai dalykų. Prezidentas man turėjo įvairių klausimų. Aš į juo atsakiau. Jam buvo įdomi mano vizija, strateginės kryptys. Taip pat, ar laikomės tos pačios programos, ar bus radikalių pakeitimų“, – kalbėjo politikė.
„Patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka“, – pridūrė ji.
Iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui, trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į jo vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)