 Ruginienė pasikalbėjo su Nausėda: patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka

2025-08-08 12:50
Benas Brunalas (ELTA)

Prezidentas turėjo įvairių klausimų, o pokalbis buvo dalykiškas ir konstruktyvus, sako socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė po penktadienį įvykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. 

„Buvo dalykiškas ir konstruktyvus bendravimas. Ne pirmą kartą susitinku su prezidentu“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė I. Ruginienė.

Beveik dvi valandas su šalies vadovu kalbėjusi pretendentė į premjeres tvirtino, kad į visus prezidento klausimus jai pavyko atsakyti.

„Aptarėme nemažai dalykų. Prezidentas man turėjo įvairių klausimų. Aš į juo atsakiau. Jam buvo įdomi mano vizija, strateginės kryptys. Taip pat, ar laikomės tos pačios programos, ar bus radikalių pakeitimų“, – kalbėjo politikė.

„Patikinau, kad Vyriausybės programa tinka ir patinka“, – pridūrė ji.

Iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui, trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į jo vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.

Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

\\\\\.../////
Tautiečiai lengvai ras benrą kalbą,sporto rūmai jau 100 proc.žydų,dar damokės ką TSRS atėmė iš jų tautiečių.___Ui.
1
0
Vargas Lietuvai
JŪS apie RUGIENIENĘ, tai JI eilinė sisteminė populistė, kuri JUS veda į skerdyklą kaip ŽEMAITAITIS. Jei netikite, tai palaukite. ŽEMAITAITIS parodė savo veidą, parodys ir šita. Nors JI jau ne mažai parodė su 5-6 % BVP skyrimui butaforinei gynybai, ir t. t.
2
-1
Kodel
Saunu kad daug rasoma apie busima nauja premjere ruginiene bet kodel nieko nerasoma ar uz makles ir afioras paluckas bus patubdytas i cypke
1
-1
