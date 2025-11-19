Ruginienė: mes aiškiai tai sakome

„Aš labai viliuosi ir tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas, švietimo ministrė intensyviai ir aktyviai dirba kiekvieną dieną su visomis profesinėmis sąjungomis“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Noriu pasakyti, jog su pasiūlytu biudžetu kitais metais mes skyrėme papildomai beveik 150 mln. eurų mokytojų atlyginimų didinimui. (...) Mes aiškiai sakome, kad švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimai didės ir didės pakankamai ženkliu procentu ir man atrodo, kad tą susitarimą tikrai esant norui galima rasti“, – pridūrė premjerė.
Kaip rašė BNS, dėl mokytojų algų sutarimo neradusi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) trečiadienį šalia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) rengia protesto akciją.
Pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numato, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tačiau LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas sako, kad algos turėtų augti jau nuo sausio.
Abejoja, kad pavyks rasti lėšų visų švietimo darbuotojų lūkesčiams išpildyti
Švietimo darbuotojams trečiadienį prie ministerijos renkantis į mitingą, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius dvejoja, kad pavyks išpildyti visų lūkesčius.
„Ar pavyks ministrei su premjere, su Vyriausybe in corpore, su finansų ministru kažkaip atrasti dar papildomų šaltinių, nesu tikras, nes poreikis (yra didelis – BNS)“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Jis teigė trečiadienio rytą iš švietimo ministrės Ramintos Popovienės sulaukęs patikinimo, kad sutarimą bandoma rasti, tačiau jo paieškų nelengvina išsiskirianti profsąjungų pozicija.
„Kaip jūs žinote, švietimo profsąjungų yra ne viena. Yra gal vienos, kurios vienaip mąsto, nėra ten, sakyčiau, visiškai tokios konsoliduotos nuomonės“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Galime kalbėti apie labai platų spektrą viešųjų paslaugų teikėjų, valstybei tarnaujančių ir dirbančių žmonių viešajame sektoriuje, tai čia gali nesibaigti tas pageidavimų koncertas, bet kažkur vis tiek brėžti brūkšnį reiks, nes biudžetas, deja, ne guminis“, – pridėjo LSDP lyderis.
