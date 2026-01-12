 Inga Ruginienė su merais aptars regioninę politiką, civilinę saugą

2026-01-12 06:49
Augustas Stankevičius (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį su merais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais aptars regioninę politiką, civilinę saugą.

Inga Ruginienė / P. Peleckio/ BNS nuotr.

„Premjerė tęsia tai, ką darė ir būdama socialinės apsaugos ir darbo ministre – susitinka su Lietuvos merais ir savivaldybių asociacijos atstovais, kad galėtų išgirsti pagrindinius iššūkius skirtinguose Lietuvos regionuose ir pasidalinti galimais sprendimų būdais“, – BNS susitikimo išvakarėse teigė premjerės atstovas.

„Susitikimo metu planuojama diskutuoti apie regioninę politiką, civilinę saugą, savivaldybių finansinį savarankiškumą bei kitus savivaldybėms aktualius klausimus“, – pridūrė Ignas Dobrovolskas.

Kaip rašė BNS, I. Ruginienės Vyriausybė siekia, kad ateityje už nacionalinės regioninės politikos formavimą būtų atsakinga viena institucija.

Tai numatyta praėjusių metų pabaigoje paskelbtame Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane. Toks dokumentas yra tvirtinamas kiekvienos naujos Vyriausybės.

Buvusio ministro pirmininko Gintauto Palucko Vyriausybė anksčiau žadėjo iki 2026 metų vidurio įsteigti naują Regionų ministeriją, tačiau I. Ruginienė tokios idėjos jau anksčiau atsisakė.

Tokią ministeriją anksčiau siūlė kurti prezidentas Gitanas Nausėda.

