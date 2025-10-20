Premjerė žada ieškoti būtų išpildyti mokytojams duotus pažadus

„Ta suma, kuri yra skirta 2026 metams, ji atitinka kolektyvinį susitarimą, bet turime daugiau įtampų ir problemų 2027 ir 2028 metams“, – žurnalistams pirmadienį sakė I. Ruginienė.
„Trimečio biudžeto kontekste iš tikrųjų pinigų trūksta, bet sutarėm, kad Seime svarstant biudžetą tikrai galėsim daryt pataisymus. Tiek ieškosim galimybių išpildyti pareigūnams duotus pažadus, tiek mokytojams“, – teigė ji.
Kaip skelbė BNS, praėjusių metų spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje, kurią pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) su keturiomis švietimo sektoriaus darbuotojus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 proc., taigi pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento.
Tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numato, kad mokytojų algos kitais metais augs 5 procentais.
To, kad biudžeto projektas netenkinta poreikių, neslepia ir ŠMSM, tačiau taip pat tikina, kad tai tėra pirminis variantas, kuris po svarstymų Seime bus tobulinamas.
Savo ruožtu Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) ministerijai pateikė dvi alternatyvas biudžeto projektui.
Naujausi komentarai