Ruginienė į Zailskienės idėją prakalbo užuolankomis: aš šokti mėgstu

„Aš tai šokti mėgstu, jeigu jūs prisijungsite, tai galėsime pašokti kartu. (...) Mes dabar susikoncentravę tikrai į teisėkūros pakeitimus, rimtus, turime rimtų pasiūlymų, bet, kaip ir sakau, tai gyvas bendravimas yra vienas iš tų tokių prioritetų, kurį mes irgi turime darbotvarkėje. Tai gali būti šokių pavidalu, galbūt tiesiog susitikti ir pasikalbėti, praleisti laiką kartu ir dėsime akcentą, kad tėvai turi kuo daugiau praleisti laiko su savo vaikais kartu“, – pirmadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Anot jos, parlamento rudens sesijai numatyta daug projektų – dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio.
„Ne tik kad tokie kosmetiniai pataisymai, bet tikrai dirbame prie tokių įdomesnių pasiūlymų, kas tikrai pagerins (situaciją – BNS)“, – teigė ministrė.
„Kas iš tikrųjų ateis ant Vyriausybės stalo jau labai greitai, poros savaičių bėgyje, tai bus to paramos įstatymo pakeitimai, tai ten irgi šitą tikrai peržiūrą numatome ir numatome tam tikrus patobulinimus, kad ta parama greičiau ir tiksliau, lengviau pasiektų mūsų gyventojus“, – kalbėjo ji.
Anot I. Ruginienės, svarbu kalbėti ir apie senjorus, ji teigė planuojanti pristatyti Vyriausybėje spartesnį pensijų indeksavimo planą dvejiems metams.
„Kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą ir nustokime tikėti įvairiais mitais, kad ir taip pensijos auga sparčiai, skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų padėtis yra pakankamai sudėtinga“, – aiškino ji.
Kaip rašė BNS, 2027-2028 metus Vyriausybė ketina skelbti Šeimos metais. Kovo mėnesį tuometė socialinės apsaugos ministrė J. Zailskienė teigė, kad dalis žmonių susiduria su problemomis susirasti antrą pusę, tad ir negalvoja apie šeimos planavimą.
„Mes net kalbamės, kad reikėtų grąžinti senąsias diskotekas, kur dabar vyresnio amžiaus žmonės mielai eina šokti, reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti, kad jie bent susipažintų. Čia su humoru, bet pakankamai rimtas dalykas“, – aiškino ji.
Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1 proc., o 2025 metais gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkst., tai – 1,6 tūkst. (8,4 proc.) mažiau negu 2024-aisiais.
Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100 metais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 mln. žmonių.
(be temos)
(be temos)