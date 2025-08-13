Robertas Puchovičius: socialdemokratai dabar turi pasirinkti – „aušriečiai“ ar demokratai

„Mums tai nieko nekeičia, tai turbūt tiktai dabar didesnį galvos skausmą turi mūsų socialdemokratai, nes čia turbūt ta vienintelė partija (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – BNS), kuri vėl daro ultimatumus“, – BNS sakė R. Puchovičius.
„Tai reiškia, kad dabar turi jau socialdemokratai apsispręsti – ar mes, ar „Vardan Lietuvos“. Jeigu renkasi mus, tada dirba su mumis, jeigu renkasi juos, tada renkasi juos. Tai mes tada tikrai eisime į opoziciją, nes jau mūsų nuomonė nebus svarbi, nes demokratai savo nuomonę pasakė“, – teigė jis.
Anot R. Puchovičiaus, „Nemuno aušra“ buvo pasiryžusi toliau dirbti su Demokratų sąjunga.
„Jeigu dabar jau mūsų partneriai taip pasisakė, jau aišku, kad negali išlikti dabartinės daugumos. Ji turi keistis arba gali likti du partneriai – tas variantas irgi pagal matematiką gaunasi, 71 balsą mes turime, galime kažką iš Mišrios Seimo narių grupės pridėti“, – kalbėjo „aušrietis“.
Visgi jis mato galimybę vėl sudaryti trijų partijų koaliciją, tik šį kartą su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
„Valstiečiai“ šiandien parodė, kad jie tikrai pasiryžę dirbti ir su mumis, ir su socialdemokratais. Tai aš manau, jie galėtų tikrai pakeisti (demokratus – BNS), jeigu socialdemokratai mus pasirinktų. Bet jeigu pasirinktų „Vardan Lietuvos“ ir valstiečiai gali dirbti su tais žmonėm, kurie nenorėjo su jais dirbti prieš devynis mėnesius, čia jau būtų jų pasirinkimas, ne mūsų“, – teigė R. Puchovičius.
Kaip rašė BNS, demokratai pabrėžia, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida.
Tuo metu anksčiau trečiadienį savo pozicijas dėl galimo darbo kartu išsakė ir „Nemuno aušra“, netiesiogiai pavadinusi demokratus skaldančia jėga.
BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Naujausi komentarai