Buvęs Bundestago narys sukritikavo socialdemokratus: Lietuva – ne Vengrija

„Lietuvos socialdemokratų bendradarbiavimas su atvirai antisemitine partija išlieka nepriimtinas. Tai prieštarauja socialdemokratų vertybėms lygiai taip pat, kaip ir bandymai riboti žiniasklaidos laisvę. Mieli bendražygiai – pagalvokite dar kartą. Nekartokite kitų padarytų klaidų. Lietuva – ne Vengrija!“ – socialiniame tinkle „X“ rašė Vokietijos socialdemokratas, buvęs parlamentaras M. Roth.
Pernai lapkritį, socialdemokratams suformavus valdančiąją koaliciją su R. Žemaitaičio „aušriečiais“, tokį sprendimą M. Roth vadino gėdingu. Tiesa, tuomet į premjero postą pretenduojantis buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas šios kritikos nesureikšmino.
ELTA primena, kad žlugus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, rugpjūtį LSDP į naujos sudėties valdančiąją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją Seime.
