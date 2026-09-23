 Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje

Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje

2026-09-23 18:03
Augustas Stankevičius (BNS)

Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje, BNS trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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<span>Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje</span>
Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas, logistiniai sprendimai, ir spalio pabaigoje du batalionai atvyks į Lietuvą“, – telefonu iš Jungtinių Valstijų sakė ministras.

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