„Šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas, logistiniai sprendimai, ir spalio pabaigoje du batalionai atvyks į Lietuvą“, – telefonu iš Jungtinių Valstijų sakė ministras.
Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje
2026-09-23 18:03
Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje, BNS trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.
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