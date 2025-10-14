Prezidento patarėja: Žemaitaičio antisemitinė retorika gali peržengti Lietuvos ribas

„Nėra tokio kažkokio susidomėjimo labai didelio iš užsienio partnerių apie jo veiklą“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.
Ji pabrėžė, kad prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos vardu dar neteko aiškinti naujausių R. Žemaitaičio pasisakymų užsienio kolegoms.
„Bet niekada negali žinoti, jeigu tai išsivystys toliau į kažkokią nevaldomą antisemitinę retoriką, tai gali peržengti Lietuvos ribas ir tada bus labai rimta, – kalbėjo patarėja. – Pono Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai, kurie pastaruoju metu vėl nuskambėjo, tikrai garbės nedaro nei tai partijai, nei Lietuvai. Todėl prezidentas labai greitai ir aiškiai pasakė, kad ne vieta yra tokiems pasisakymams ir manyčiau, kad kitos politinės partijos taip pat atitinkamai įvertins tuos antisemitinius būtent pasisakymus.“
BNS rašė, kad praėjusią savaitę R. Žemaitaitis pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši politiko žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Savo ruožtu Seimo narys Dainius Varnas šeštadienį informavo pasitraukiantis iš valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos ir frakcijos Seime.
