Prezidentas sako, kad svarsto tris kandidatūras į KT teisėjus

„Tarp tų svarstytų kandidatų yra ponas Vaičaitis. Yra trys pavardės, visi – rimti teisininkai. Tačiau šiandien būtų, turbūt, neatsakinga man labai intensyviai kalbėti apie kiekvieną kandidatą, kadangi to pasirinkimo aš dar nepadariau. Visi trys yra tikrai lygiaverčiai kandidatai“, – antradienį žurnalistams Rūdninkų poligone sakė G. Nausėda.
„Jie nėra politiniai kandidatai, tai nebus kažkoks politizuotas paskyrimas į Konstitucinį Teismą. Savo pareigą, konstitucinę pareigą, aš atliksiu“, – patikino jis.
Tai, kad G. Nausėda svarsto V. Vaičaičio kandidatūrą į KT teisėjus, remdamasis šaltiniais anksčiau skelbė naujienų portalas 15min.lt.
Tai pamoka buvusiai valdančiajai daugumai
Naujasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas buvo užsiminęs, jog svarstytų teikti šiuo metu parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui (TTK) vadovaujančio socialdemokrato Juliaus Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus.
Šie svarstymai sulaukė kritikos. Tvirtinta, kad toks paskyrimas būtų ydingas, mat jei J. Sabatauskas taptų KT teisėju iškart, nebūtų jokios pertraukos po socialdemokrato darbo Seime.
G. Nausėda priminė, jog tai nebūtų pirmasis precedentas. Toks buvo praėjusią kadenciją, kai KT teisėju tapo tuo metu Seimo TTK vadovavęs Stasys Šedbaras. Todėl, šalies vadovo nuomone, susiklosčiusi situacija turėtų būti gera pamoka ateičiai.
„Na, gera pamoka, turbūt, anai valdančiajai daugumai. Sukūrei precedentą ir galvojai, kad būsi gudresnis už kitus, tačiau tavo precedentas dabar kuria kitą, antrąjį precedentą. Tavo precedentu pasinaudoję politiniai oponentai daro lygiai tą patį. Ir jau nebeturi moralinės teisės kritikuoti, nes pats esi į tą pelkę įsėdęs. Tai labai gerai pamoka ateičiai“, – sakė G. Nausėda.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Naujausi komentarai