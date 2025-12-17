 Prezidentas vyksta į Briuselį

2025-12-17 06:54
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį išvyksta darbo vizito į Briuselį, kur dalyvaus Europos Vadovų Taryboje (EVT) bei Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygio susitikime.

 

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

Šalies vadovas su ES ir Vakarų Balkanų valstybių lyderiais aptars strateginės partnerystės stiprinimą, regiono integracijos į ES procesą ir pažangą reformų srityje.

Šalių vadovai taip pat kalbėsis apie saugumo ir gynybos bendradarbiavimą bei paramą Ukrainai.

EVT valstybių vadovai diskutuos apie pagrindinius ES darbotvarkės klausimus: paramą Ukrainai ir geopolitinę padėtį Artimuosiuose Rytuose, Europos gynybos ir saugumo stiprinimą, Daugiametės finansinės programos įgyvendinimą.

 

 

