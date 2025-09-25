 Prezidentas patvirtino pilnos sudėties Vyriausybę

2025-09-25 09:35
BNS inf.

Seimui ketvirtadienį rengiantis tvirtinti Ingos Ruginienės Vyriausybės programą, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu patvirtino pilnos sudėties ministrų kabinetą.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

G. Nausėda papildė rugsėjo 9 dieną pasirašytą dekretą dėl Vyriausybės sudėties, į jį įtraukdamas energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir kultūros ministrą Ignotą Adomavičių.

Pastaruosius du politikus į pareigas delegavo „Nemuno aušra“, Ž. Vaičiūną po ministerijų mainų – socialdemokratai.

Seimui pritarus Vyriausybės programai, ministrų kabinetas prisieks ir pradės eiti pareigas.

I. Adomavičiaus kandidatūra į ministrus jau sulaukė kultūros bendruomenės kritikos, ketvirtadienį dėl to netoli Prezidentūros rengiamas mitingas.

Savo ruožtu I. Ruginienei būsimas jos kolega pasirodė „empatiškas žmogus“, kuris savo prisistatyme sudėjo tinkamus akcentus, reikalingus darbui. G. Nausėda teigė sprendimą dėl I. Adomavičiaus skyrimo priėmęs nelengva širdimi, nenorėdamas Vyriausybės formavimo užtęsti iki begalybės.

Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas buvo įstrigęs „Nemuno aušrai“ ir prezidentui nesutariant dėl kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms. Valstybės vadovas atmetė „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.

Kitus ministrus G. Nausėda paskyrė rugsėjo 9 dieną.

Naujas ministrų kabinetas sudaromas socialdemokratui Gintautui Paluckui rugpjūčio pradžioje dėl problemų su teisėsauga atsistatydinus iš premjero pareigų. Tuo pačiu iširus valdančiajai koalicijai suformuota nauja, ją sudaro Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Seime jos turi 82 narius.

Mafija valdo
Ar dabartinis konfliktas tarp R.Žemaitaičio ir prezidento iš esmės yra todėl, kad Energetikos ministerija neoficialiai priklauso prezidentūrai, o dažniausiai jai vadovauti skiriami konservatorių aplinkos žmonės? - Be jokios abejonės taip. Visa kita yra tik anturažas ir teatras. Tikroji priežastis yra kova dėl energetikos ministro posto. Prezidentūrą ir mūsų elitą ištiko didžiausia panika, kai paaiškėjo, kad pagal koalicijos sutartį energetikos ministro portfelis atiteko „Nemuno Aušrai", kuri vienintelė į savo rinkimų programą yra įrašiusi „Igničio" akcijų grąžinimą valstybei. Kam kilo grėsmė? Gelminei valstybei, kuri nepriklauso nuo rinkimų rezultatų ar Vyriausybės. &bdquo;Ignitis" yra pagrindinė gelminės valstybės širdis - pagrindinis finansų šaltinis, maitinantis konservatorius, juos aptarnaujančią žiniasklaidą ir kitas struktūras. Visiem užtenka iš čia pinigų.
3
0
ir vėl Vaičiūna
IŠ PARTIJOS Į PARTIJĄ, BET VIS TIEK MINISTRAS. KODĖL VAIČIŪNAS YRA NEPAKEIČIAMASIS? GAL DĖL TO KAD PRIKLAUSO „IGNIČIO“ VOGIMO IŠ VALSTYBĖS MAFIJAI, KURIOS NARIU GAL BŪT YRA IR PATS NAUSĖDA? Kuo ypatingas Žygimantas Vaičiūnas, dėl kurio taip kaunasi prezidentas Gitanas Nausėda ir kodėl taip norima, kad ministerijai vadovautų prezidentui palankus asmuo? „Nors Ž.Vaičiūnas turi ministro patirties, pirmą kartą šiame poste jis atsirado prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva ir yra jos žmogus: „Su jos parama. Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje jis buvo neformaliai vertinamas kaip prezidentinis ministras, o ne „valstiečių" ar demokratų „Vardan Lietuvos" pasirinkimas. Taigi jo politinės karjeros katapulta buvo būtent D.Grybauskaitė. Po to į Vyriausybę jį pakvietė S.Skvernelis. Mes matėme atvejų, kai tas pats ministras atstovavo Vyriausybę ir nuo skirtingų partijų. Bet čia yra išskirtinis atvejis.
2
0
Jevgenij
man tai sakaliene is vis ne i tema ka ji ten veikia nesuprantu
0
0
